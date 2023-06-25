Витаутас Ландсбергис: конец очередной тирании – вся Россия идет в тартарары

"Мне достаточно ясно – куча дерьма разваливается. Конец очередной тирании. Вопрос, как, как долго будет длиться этот процесс, и какими будут последствия. Все же вся Россия идет в тартарары, по крайней мере для соседних народов", – сказал профессор.
Это, по его словам, внутренняя катастрофа России, но Ландсбергис обратил внимание и на всемирный контекст.
"Только что Путин и выпущенный им идеолог Караганов заявили, что ядерная война неизбежна, поэтому мы должны нанести удар первыми и немедленно, мы уже опоздали. Он уже критикует Путина за то, что он еще не нанес удар, так может сейчас уже идет другой, который все "исправит", но все же интересно, что "друг" Пригожин ничего не говорит о ядерной войне, и о том, какой будет Россия после Путина", – заметил профессор.
По его оценке, Литва, как и другие соседние страны, должна быть начеку, поскольку, вероятно, много россиян побежит из России.
"Мы в том кольце – у нас есть форпост, АЭС в Островце. Важно ли это для нас? А если они взорвут несколько – не только в Запорожье, но и в Островце", – задался вопросом Ландсбергис.
"Дроны Путина в любой момент могут прилететь с объяснениям, что неясно, кто их запустил", – акцентировал профессор.
Напомним, что глава "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что намерен сместить военное командование России. Пригожин в течение нескольких месяцев критиковал МО России, а 23 июня обвинил Кремль в том, что тот запустил ракету в его армию и пообещал ответные меры.
В субботу, 24 июня Пригожина с его армией удалось остановить в 200 км от Москвы, после переговоров частная армия вернулась в свои полевые лагеря.