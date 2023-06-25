Витаутас Ландсбергис: конец очередной тирании – вся Россия идет в тартарары

"Мне достаточно ясно – куча дерьма разваливается. Конец очередной тирании. Вопрос, как, как долго будет длиться этот процесс, и какими будут последствия. Все же вся Россия идет в тартарары, по крайней мере для соседних народов", – сказал профессор.

Это, по его словам, внутренняя катастрофа России, но Ландсбергис обратил внимание и на всемирный контекст.

"Только что Путин и выпущенный им идеолог Караганов заявили, что ядерная война неизбежна, поэтому мы должны нанести удар первыми и немедленно, мы уже опоздали. Он уже критикует Путина за то, что он еще не нанес удар, так может сейчас уже идет другой, который все "исправит", но все же интересно, что "друг" Пригожин ничего не говорит о ядерной войне, и о том, какой будет Россия после Путина", – заметил профессор.

По его оценке, Литва, как и другие соседние страны, должна быть начеку, поскольку, вероятно, много россиян побежит из России.