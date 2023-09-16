Виталий Портников: Путин отказался от идеи переубедить Украину, он хочет уничтожить украинцев

Как вы оцениваете слова начальника штаба генсека НАТО, была ли это оговорка по Фрейду, насколько это симптоматично в контексте стратегического мышления западных элит?

Позже, в интервью норвежскому изданию Verdens Gang (VG) в среду, 16 августа, Йенссен признал ошибочными свои слова о возможности территориальных уступок Украины после окончания войны: "Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего Украины, и я не должен был так говорить. Это была ошибка".

Delfi: Стиан Йенссен, начальник штаба генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга допустил, что Украина может получить членство в Североатлантическом Альянсе «в обмен на уступку части территории» России и это может стать частью решения для завершения войны. "Я думаю, что решение могло бы заключаться в том, что Украина отдает территорию и получает взамен Членство в НАТО", – заявил Йенсен на дебатах в норвежском городе Арендал. Вместе с тем он повторил и сказанное ранее Столтенбергом: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры".

Виталий Портников: Я читал эту публикацию в норвежской газете, там в принципе говорится об одном из вариантов, но это отнюдь не какое-то официальное мнение.

- Может, слишком много шума и пыли поднялось из-за этого заявления?

- Я думаю, что самым главным моментом является другое. В НАТО начинают понимать, что новой войны нельзя допустить, и мне кажется, это – самое главное. Потому что в Украине очень многие говорят всё время о том, что это не последняя война, что может быть ещё следующая война, и потом еще следующая война.

И когда слушаешь эти заявления о том, что войны Украины с Россией продлятся много лет, то складывается впечатление, что воюют два равновеликих по количеству населения государства.

Я даже не говорю о применении ядерного оружия, давайте оставим это за скобками, хотя я вполне допускаю, что в какой-то момент российское руководство может принять решение о его применении.