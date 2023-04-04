"Поскольку, когда я уходил в отставку с должности заместителя министра экономики, я говорил, что намерен вернуться в частный сектор, поэтому я ушел и из правления Партии свободы, и вообще из ее членов, чтобы не было никакой видимости конфликта интересов при возвращении в частный сектор", - во вторник Elta сказал В. Юргутис.
В. Юргутис, фигурант так называемого скандала о кумовстве, не стал комментировать ситуацию более подробно. Он не ответил на вопрос, не разочарован ли он в политике и в Партии свободы.
"Я сказал то, что сказал. Я бы не хотел вдаваться в подробности", - сказал он.
Как ранее сообщала ELTA, В. Юргутис должен занимать пост заместителя министра до 21 апреля.
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