"Замминистра покидает должность по причине других планов на деятельность", – говорится в сообщении.

Об уходе с должности сообщил сам Семешка в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Он не стал детализировать дальнейшие карьерные планы.

"Я увольняюсь с должности в связи с другими планами, не буду вдаваться в подробности, но после двух лет особо интенсивной работы, службы, перезарядившись, выберу дальнейший путь деятельности", - написал уходящий заместитель министра.

Однако портал Delfi сообщает, что уход Семешки связан с дискуссиями в стране о дислокации немецкой бригады.

Замминистра участвовал в работе двусторонней немецко-литовской рабочей группы, которая была призвана координировать работу союзной бригады в Литве.

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в июне в Вильнюсе коммюнике, в котором договорились о том, что "в дополнении к уже действующей и усиленной Боевой группе Сил передового базирования НАТО Германия готова возглавить сильную и боеспособную бригаду в Литве, предназначенную для сдерживания и защиты от российской агрессии".

Вильнюс стремится к тому, чтобы немецкая бригада постоянно дислоцировалась в стране в полном составе. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть военных бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

Как сообщает Delfi, вице-министр, вернувшийся в Литву после переговоров в Германии, заявил на закрытом совещании в Сейме, на котором присутствовали представители администрации президента, правительства, МИД и парламента, что он "сомневался, действительно ли в коммюнике Науседы и Шольца содержатся слова о бригаде "на месте" (англ. «in the place»). Также якобы рассуждал о том, не стоит ли подумать над новым, может быть, более точным документом.

По данным министерства, основными сферами ответственности бывшего замминистра были политика управления и бюджетных закупок, финансовых ресурсов системы обороны, оборонные закупки, секретные сделки, логистика и инфраструктура, управление активами и разработка.

Семешка, имеющий образование в области экономики и банковского дела, был членом Главной избирательной комиссии, в январе 2021 года стал заместителем министра, а также работал в канцелярии Сейма референтом фракции Союз отечества-Христианские демократы Литвы (консерваторов).

Он также руководил несколькими международными компаниями, был членом их правления и председателем.