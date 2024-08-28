2024.08.28 15:27

Вильнюсский горсовет: улица С. Нерис переименована в Ветрунгю, а улица Л. Гиры станет Л. Балюкявичюса-Дзукаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Fabijoniškės
Fabijoniškės
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В среду Вильнюсский городской совет принял решение переименовать улицы, названные в честь неоднозначно оцениваемых поэтов Саломеи Нерис и Людаса Гиры в микрорайоне Фабиенишкес.

Решением горсовета улица им. С. Нерис была переименована в Ветрунгю, а Л. Гиры – в улицу партизана Лионгинаса Балюкявичюса-Дзукаса.

Переименование упомянутых столичных улиц проводится на основании десоветизации общественных пространств. Так называемая Комиссия по десоветизации, которая занимается оценкой оставшихся с советских времен общественных надписей и символов, распорядилась переименовать улицы Л. Гиры и С. Нерис.

В 1940 году Л. Гира и С. Нерис в качестве делегатов Народного Сейма вместе с другими представителями отправились в Москву с просьбой принять Литву в состав Советского Союза.

Решения по улицам Л. Гиры и С. Нерис были приняты Комиссией по десоветизации еще в начале года.

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