Вильнюсский горсовет: улица С. Нерис переименована в Ветрунгю, а улица Л. Гиры станет Л. Балюкявичюса-Дзукаса

Решением горсовета улица им. С. Нерис была переименована в Ветрунгю, а Л. Гиры – в улицу партизана Лионгинаса Балюкявичюса-Дзукаса.

Переименование упомянутых столичных улиц проводится на основании десоветизации общественных пространств. Так называемая Комиссия по десоветизации, которая занимается оценкой оставшихся с советских времен общественных надписей и символов, распорядилась переименовать улицы Л. Гиры и С. Нерис.

В 1940 году Л. Гира и С. Нерис в качестве делегатов Народного Сейма вместе с другими представителями отправились в Москву с просьбой принять Литву в состав Советского Союза.