Вильнюсский горсовет намерен упразднить название площади им. Цвирки

Как предусмотрено в проекте решения совета, другое название площади в микрорайоне Науяместис пока не будет присвоено. По словам председателя муниципальной Комиссии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене, по этому вопросу не планируется принимать поспешных решений.
„Мы убираем название площади им. Пятраса Цвирки в соответствии с рекомендацией Комиссии по десоветизации и Центра геноцида. Закон обязывает нас упразднить это название“, - сказала на этой неделе Elta К. Шерайте-Гогелене.
„На самом деле мы не спешим с новым названием. Будет реконструировано все пространство, включая Национальный концертный зал, Сквер реформаторов и сама площадь им. Цвирки. Ждем этого обновления, по крайней мере хотим посмотреть, что там будет и как. А потом мы подумаем о подходящем названии“, - пояснила она.
Напоминаем, что Комиссия по десоветизации, заседавшая в январе этого года, решила, что площадь им. П. Цвирки в Вильнюсе пропагандирует тоталитарный режим и должна быть переименована.
По мнению историков, писатель не только помогал пропаганде режима, но и активно сотрудничал со структурами оккупационной советской власти.
Площадь им. П. Цвирки начала меняться еще в ноябре 2021 года, когда после долгих обсуждений, сопровождавшихся протестами, памятник П. Цвирке был демонтирован и перенесен. Его передали в парк Грутас.
Названия улиц С. Нерис и Л. Гиры будут изменены
Столичный муниципалитет также намерен принять решения относительно названий улиц С. Нерис и Л. Гиры в Фабийонишкес. Предлагается переименовать их в улицу Ветрунгю и улицу в честь партизана Лёнгина Балюкявичюса соответственно.
Названия этих улиц будут изменены в рамках десоветизации общественных пространств. Комиссия по десоветизации, которая оценивает публичные надписи и символы, оставшиеся с советских времен, обязывает убрать из публичных надписей фамилии Л. Гиры и С. Нерис. Л. Гира и С. Нерис как делегаты Народного Сейма вместе с другими представителями в 1940 г. отправились в Москву с просьбой принять Литву в состав Советского Союза.
Решения по улицам Л. Гиры и С. Нерис были приняты Комиссией по десоветизации еще в начале года.