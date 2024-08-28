Вильнюсский горсовет намерен упразднить название площади им. Цвирки

Как предусмотрено в проекте решения совета, другое название площади в микрорайоне Науяместис пока не будет присвоено. По словам председателя муниципальной Комиссии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене, по этому вопросу не планируется принимать поспешных решений.

„Мы убираем название площади им. Пятраса Цвирки в соответствии с рекомендацией Комиссии по десоветизации и Центра геноцида. Закон обязывает нас упразднить это название“, - сказала на этой неделе Elta К. Шерайте-Гогелене.