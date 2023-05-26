На ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, ситуация с правами человека, отношения России с Западом. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития России, обсуждаются темы борьбы с российской пропагандой и другие актуальные вопросы.
В этом году в центре внимания форума будет военная агрессия России против Украины и будущее России. Также будут обсуждаться стремительно ухудшающееся положение российского гражданского общества и репрессии против него, ограничения в отношении СМИ и другие темы, сообщается в пресс-релизе МИД.
В мероприятии примут участие Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, глава правозащитной организации "Международный Мемориал", получившей в прошлом году Нобелевскую премию мира, Ян Рачинский, и другие, сообщает министерство.
В МИД напоминают, что Вильнюсский форум свободной России проводится с 2014 года.
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