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В пятницу состоится уже ставший традиционным девятый Вильнюсский форум свободной России, собирающий экспертов, политиков, представителей гражданского общества, правозащитников, академиков, журналистов из России, а также Литвы и других стран Запада, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).
Garry Kasparov, Gabrielius Landsbergis, Michail Chodorkovsky
Garry Kasparov, Gabrielius Landsbergis, Michail Chodorkovsky
© ELTA / Julius Kalinskas

На ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, ситуация с правами человека, отношения России с Западом. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития России, обсуждаются темы борьбы с российской пропагандой и другие актуальные вопросы.

В этом году в центре внимания форума будет военная агрессия России против Украины и будущее России. Также будут обсуждаться стремительно ухудшающееся положение российского гражданского общества и репрессии против него, ограничения в отношении СМИ и другие темы, сообщается в пресс-релизе МИД.

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В мероприятии примут участие Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, глава правозащитной организации "Международный Мемориал", получившей в прошлом году Нобелевскую премию мира, Ян Рачинский, и другие, сообщает министерство.

В МИД напоминают, что Вильнюсский форум свободной России проводится с 2014 года.

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