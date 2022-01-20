Вильнюсский форум безопасности: политики, аналитики и военные искали ответ на вопрос, грядет ли большая война в Украине?

Перекличка перед "боем"

Накануне в Вильнюсе состоялся международный форум по вопросам безопасности – Vilnius Security Forum. Обычно это мероприятие проходит в марте, однако кризис в восточноевропейском регионе побудил организаторов сдвинуть даты. Нерядовая ситуация требует скорейшего обсуждения – в таком духе высказался глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

"Ситуация в Украине несет угрозу не только безопасности Литвы, но и всему западному строю и его авторитету. Поэтому государства НАТО должны и дальше оставаться твердыми, не поддаваться шантажу и придерживаться принципов, которые формируют основу нашего западного сообщества", – сказал он.

Среди спикеров – политики из Литвы, Эстонии, Финляндии и Украины, аналитики и военные обозреватели из России, Германии, Великобритании, США и Польши.

Перечень гостей подтверждает серьезность мероприятия. Один из самых авторитетных участников – бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Война близко

Эскалация близ украинских границ – лишь одна из составляющих большого пазла. Переброска российских войск и начало военных учений в Беларуси в корне меняет ситуацию – это вызывает большое беспокойство в Литве.

"Вступление российских вооруженных сил в Беларусь в сегодняшней ситуации мы оцениваем не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию, но и как [действо], несущее еще большую прямую угрозу для Литвы", – написал в соцсетях литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Похожие мысли прозвучали на форуме из уст экс-премьера Финляндии, вице-спикера финского парламента Антти Ринне. По его словам, у Северной Европы, частью которой являются и страны Балтии, есть повод опасаться за сохранность своих границ.

"Уже не один год шаги, совершаемые Россией, – оккупация полуострова Крым, нарушение норм международного права и других соглашений, сосредоточение войск у границ с Украиной – создают напряжение в масштабах всего мира и непосредственно у наших границ", – сказал он, упомянув и о деструктивной роли Александра Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис.

По его словам, давление, с которым столкнулись Литва и Польша, когда речь заходит о мигрантах, нельзя вырывать из контекста. Этот кризис имеет прямое отношение и к сегодняшней эскалации вокруг Украины. Также, утверждает политик, западное сообщество должно извлечь уроки из недавних событий в Казахстане.

"Демонстрации в Казахстане также увеличивают напряженность, а введение и дислокация российских военных подразделений по просьбе казахстанского правительства стало дополнительным источником напряжения", – говорит он.

Одновременно спикер подчеркнул, что Хельсинки не заинтересован в конфронтации с официальной Москвой.

"Во время Второй мировой войны Финляндия понесла большие потери, поэтому мы смотрим на ситуацию с безопасностью в Украине иначе. Политика нейтралитета стала важнейшим аспектом внешней политики. Страна придерживалась этого принципа на протяжении десятилетий. Финляндия хотела бы и надеется на мирное сосуществование с восточным соседом в лице России. Протяженность нашей сухопутной границы составляет почти 1 300 километров", – напомнил А. Ритте.

С другой стороны, вице-спикер финского парламента указал на то, что на переговорах между РФ, США и НАТО нельзя давать гарантий о неприсоединении к альянсу той или иной страны. Это право суверенных народов и государств и влиять на него извне недопустимо.

"Так, Финляндия может принять решение о вступлении в тот или иной альянс, в том числе и в НАТО. Финляндия может принимать такое решение только самостоятельно. Ни одна сверхдержава не будет влиять на Финляндию", – отчеканил политик.

"Я верю, что дискуссии помогут снизить напряженность и угрозу в отношении Украины. Верю, что это подтолкнет переговорный процесс к необходимости уважать суверенитет всех стран. Кризис в Украине продолжается почти десятилетие, в 2014 произошла вспышка насилия – она продолжается и сегодня. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать войны и разрушения в Европе. <...> Необходимо искать общие решения", – подытожил А. Ритте.

Понять Россию

Председатель комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марко Михкельсон в ходе выступления отметил, что сегодняшний кризис напоминает ему ситуацию в Европе перед Второй мировой войной. Что касается России, представитель Эстонии выразил сожаление, что за 30 лет Западу не удалось наладить с РФ хорошие отношения, однако вины стран Балтии и ЕС как сообщества в этом нет – инициатива в руках Москвы.

"Мы живем в очень опасное время. Ситуация очень похожа на то, в каком положении Европа была в 1940-х годах. Я бы сказал, что сейчас есть вероятность, что в мире произойдет большая неразбериха. Нельзя исключать самый страшный сценарий – мировую войну, поскольку Россия осуществляет гибридную агрессию против демократических стран Запада", – говорит он.

В этом году в РФ отмечают годовщину с момента создания Советского Союза. По словам политика, начиная с 1918 года "большевистская империя" экспортирует насилие и конфликты.

"У этой российской враждебности по отношению к свободе и демократии очень глубокие корни. <...> Россия постоянно шла по пути войны – как минимум с 1979 года. Вспомните войну в Афганистане, которая длилась почти десять лет. Именно она стала одной из главных причин распада советской империи", – отмечает глава парламентского комитета.

Эстонский политик привел в пример множество вооруженных конфликтов и столкновений: кризис в Нагорном Карабахе, война в Чечне, обострение ситуации в Приднестровье, январские события в Вильнюсе, вторжение в Грузию – ответственность – ответственность за их начало, по мнению М. Михкельсона, лежит на России, считающей себя правопреемницей СССР.

"Несколько месяцев назад в одном из интервью я услышал то, что Холодная война никогда не заканчивалась. Россия осуществляет гибридные и обычные операции на протяжении многих лет. Мне хотелось бы, чтобы лидеры стран Запада открыто сказали, что происходит сегодня. Только тогда мы сможем создать подробный план, способный отразить российскую стратегию", – подчеркнул спикер.

Гарант безопасности в регионе – единство стран-членов Североатлантического альянса, убежден представитель Рийгикогу. Военный блок не должен отказываться от данных Грузии и Украине в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте обещаний принять их в семью.

Также М. Михкельсон подчеркнул, что хорошо понимает истинную природу современного Российского государства. В 1999 году он получил степень магистра истории. Тема научной работы – "Политическое развитие России с 1990-го по 1996 год". В 1993-1994 годах он работал корреспондентом в Москве от газеты Postimees.

Между тем сотрудница Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая утверждает, что причины очередного витка напряженности вокруг Украины связаны с решительностью самих украинцев. Позиция Киева стала увереннее, президент Зеленский совершил целый ряд шагов, которые очень разозлили Путина. Среди них – арест приближенного к российскому лидеру бизнесмена, главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Россия заметила, что Украина стала смелее и уже не боится российских ультиматумов так, как раньше. <...> В июле прошлого года Путин опубликовал свою громкую статью о российско-украинских отношениях, где было указано, что Украина вообще не является государством, что такого государства никогда не существовало и тому подобное. Мы видим, что злость Путина по отношению к Украине становится все сильнее", – говорит она.

По словам аналитика, причин для эскалации напряженности и возможного вторжения много. Многие из них лежат в плоскости геополитики. Во-первых, положение РФ стало крепче за счет роста цен на углеводороды. Во-вторых, нельзя забывать о том, что смягчились и ослабли позиции Соединенных Штатов. Так, Вашингтон, считает она, не ввел против России серьезных санкций из-за отравления Алексея Навального – меры США неэффективны. Кроме того, недавно американцы вывели войска из Афганистана, завершив многолетнюю миссию без особых успехов.

"Именно за счет этого и сложились обстоятельства, которые позволили России предпринять попытки для достижения своих целей, связанных с Украиной. <...> Я много анализирую особенности российской внутренней политики. Социологические опросы показывают, что большая часть населения выступает против войны. Треть россиян считает, что еще одна война уменьшит рейтинг Путина, однако общество в стране расколото. Оно никоим образом не могло обуздать воинственные устремления Путина... Жители хотят, чтобы государство инвестировало в социальную сферу – больше, чем в военную отрасль", – поделилась экспертными наблюдениями М. Снеговая.

Спикер говорит, что понимает логику коллективного Запада, который не теряет надежд договориться с Путиным, но вместе с этим призывает лидеров демократических стран чересчур не идти на поводу у российского президента, так как в будущем тактическая победа может обернуться стратегическим проигрышем.

Ничто не проходит бесследно

Украинская сторона утверждает, что слухи о полномасштабной войне сильно преувеличены. Таким мнением в конце ноября 2021 года в интервью Delfi.ru поделился военный аналитик, глава одного из крупнейших в Украине благотворительных фондов помощи армии Тарас Чмут. По его словам, ситуация у границ принципиально не изменилась.

"Около украинской границы сейчас суммарно сосредоточено около 40 батальонов тактической группы – это порядка 40-60 тысяч человек. Для сравнения: в январе было 32, а весной – 60, когда угроза вторжения также широко обсуждалась. Иными словами, 40 – это немало, но все же не 60. С другой стороны, нужно понимать, что если мы говорим про Крым, например, то там войска находятся постоянно – это военная база, они всегда находятся на границе с Украиной. Если мы говорим про Ростов и Воронеж, там также большое количество частей находится на постоянной основе. Россиянам не нужно что-то куда-то перемещать и перевозить – они всегда на месте. Их нужно просто поднять и ввести", – говорит он.

Максимум, который Россия может выставить против Украины – 80 батальонов тактической группы (из 120), но это крайне непростая задача.

Схожую позицию на Вильнюсском форуме по вопросам безопасности высказал и другой аналитик из Украины – эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Украинская армия уже не та, что раньше. За последние восемь лет вооруженные силы (ВСУ) очень изменились. На момент начала агрессии их почти не было. В 2013 году расходы на оборону составляли меньше одного процента от ВВП. Не было возможности качественно проводить учения, свыше 92 процентов всего оборудования было старше 20 лет… Сегодня оборонный бюджет составляет почти три процента ВВП, численность ВСУ увеличилась со 120 до 215 тысяч человек. 19 тысяч военнослужащих – это призывники. Учения разных родов войск теперь проводятся каждый год <...>. Это позволяет эффективно сопротивляться террористам", – изложил он свои аргументы.

По его словам, Путин недооценивает военный потенциал Украины, которая сумела оправиться и нарастить мощь после тяжелых потерь в 2014 году.

"Если Россия вдруг решить напасть на Украину, нужно понимать, что у РФ нет опыта ведения подобных масштабных кампаний. Таких операций не проводилось с 1945 года. <...> Украина способна оказать сопротивление, поскольку россиянам придется сражаться на нескольких фронтах, необходимы десятки тысяч солдат, вооружения, оборудование… Кроме того, Россия сделала очень много для того, чтобы вести против Украины войну неконтактно. Исходя из этого, можно сделать вывод, что возможность блицкрига в Украине невозможна. Как только на территории Украины появятся российские военные, украинцы заставят их заплатить за это", – считает Н. Белесков.

У страха россиян глаза невелики



Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в ходе приветственной речи назвал Литву "источником вдохновения". Он поблагодарил руководство страны за отвагу, решительность и готовность открыто выступать против агрессивных действий России, Беларуси и коммунистического Китая.

Что касается Украины, отставной генерал полагает, что помешать вторжению возможно. Нельзя утверждать, что оно свершится. С другой стороны, Россия делает все, что могло бы потребоваться для начала такой операции, и это вызывает сильное беспокойство.

"Помимо всего прочего, очень важно подчеркнуть то, что все лидеры западных стран действовали сплоченно и продемонстрировали свое единство – Кремлю не удалось разделить нас по многим составляющим. Например, мы все поддерживаем украинский суверенитет, выступаем за неприкосновенность границ Украины. Мы выступаем против абсурдных требований РФ к альянсу и США об отводе войск с бывших территорий Советского Союза, против требований о гарантиях неприсоединения Украины к НАТО и тому подобное", – сказал он.

Сегодня Б. Ходжес возглавляет Центр анализа европейской политики (CEPA).

Benas Hodgesas © Sipa / Scanpix

В ходе выступления отставной военный отчасти подвел черту под дискуссией на полях форума. Генерал твердо убежден, что потакать России не следует. Если Москва и пошла на переговоры, это не означает, что российское руководство заинтересовано в нормализации ситуации. Все это делается для того, чтобы выиграть время – получить преимущество.

"Россия маневрирует, стремясь к преимуществу. Ее совершенно не волнует никакой баланс. Она нуждается в превосходстве. Если ей придется замедлиться, она сделает это, но лишь для того, что получить преимущество. Сказки же о том, что НАТО представляет для России угрозу, что она окружена НАТО, направлены исключительно на российскую аудиторию. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что меньше десяти процентов границ РФ прилегают к государствам-членам альянса. Таким образом, мнимый страх о том, что мы можем всерьез угрожать России, ничем не оправдан", – резюмировал Б. Ходжес.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО – Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. 19 января Энтони Блинкен встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, на следующий день в Берлине прошли его переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. 21 января состоится встреча Блинкена и Лаврова в Женеве.