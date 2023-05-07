Вильнюсцы оценили 8 лет Шимашюса на посту мэра: результат не радует

aA
Ремигиюса Шимашюса на посту мэра Вильнюса сменил консерватор Валдас Бенкунскас. Бывший мэр хорошо оценил свою работу на посту мэра. По его словам, не было неподходящих и неправильных решений и проектов. Портал madeinvilnius.lt спросил у жителей, как они оценивают 8 лет работы Шимашюса на посту мэра столицы.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© ELTA / Julius Kalinskas

Очень плохо работу Шимашюса оценили 39% участников опроса (2058 голосов). 22% (1153 голоса) оценили его работу как плохую.

Всего 14% респондентов (752 голоса) оценили его работу удовлетворительно.

14% (721 голос) сказали, что Шимашюс работал хорошо. Только 10% (527 голосов) считают, что экс-мэр поработал на отлично. Еще 2% (83 голоса) не ответили на этот вопрос.

Статьи по теме:
Состоялись проводы мэра Вильнюса Шимашюса: "Ни о чем не жалею и не считаю, что сделал что-то не так"
Экс-мэр Вильнюса устраивает прощальную вечеринку: приглашены все

"На самом деле я ни о чем не жалею, не думаю, что что-то сделал не так. Но есть многое, что мог бы начать раньше. Конечно, всегда можно задуматься, был ли город готов, был ли я готов и т.д. Но мне хотелось бы, чтобы многое я начал раньше, тогда работа уже была бы видна", – сказал в конце апреля Шимашюс.

С 26 апреля пост мэра занял Валдас Бенкунскас, начал работать новый горсовет.

Первая работа нового мэра – летом будет изменена политика скашивания травы в городе, введенная Шимашюсом, которую так критиковали горожане.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В день открытия японский сад в Вильнюсе посетили и вандалы

Японский сад в Вильнюсе открыт для посещения, но...

TOP новостей

Литовские дзюдоистки – в компании российских военных

Три литовские дзюдоистки во главе с новым президентом...

Žygimantas Mauricas

Экономист о ценах в магазинах: они остаются высокими, хотя производители снижают цены

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...

Меняются расценки на принудительную эвакуацию автомобилей

С 6 мая в Вильнюсе изменились расценки на...

Вильнюсцы оценили 8 лет Шимашюса на посту мэра: результат не радует

Ремигиюса Шимашюса на посту мэра Вильнюса сменил...

Микропластик находят даже в крови человека: как он туда попадает, и на какие продукты надо обратить внимание

Массовое производство пластика началось в 50-ые гг XX в. и...