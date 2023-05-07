Вильнюсцы оценили 8 лет Шимашюса на посту мэра: результат не радует

Очень плохо работу Шимашюса оценили 39% участников опроса (2058 голосов). 22% (1153 голоса) оценили его работу как плохую.

Всего 14% респондентов (752 голоса) оценили его работу удовлетворительно.

14% (721 голос) сказали, что Шимашюс работал хорошо. Только 10% (527 голосов) считают, что экс-мэр поработал на отлично. Еще 2% (83 голоса) не ответили на этот вопрос.

"На самом деле я ни о чем не жалею, не думаю, что что-то сделал не так. Но есть многое, что мог бы начать раньше. Конечно, всегда можно задуматься, был ли город готов, был ли я готов и т.д. Но мне хотелось бы, чтобы многое я начал раньше, тогда работа уже была бы видна", – сказал в конце апреля Шимашюс.

С 26 апреля пост мэра занял Валдас Бенкунскас, начал работать новый горсовет.

Первая работа нового мэра – летом будет изменена политика скашивания травы в городе, введенная Шимашюсом, которую так критиковали горожане.