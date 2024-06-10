Вилия Блинкявичюте: два мандата в Европарламенте – это хороший результат

"Видимо, их будет два, хотя нам очень хотелось три. Это естественно, когда вы делите 11 мандатов между пятнадцатью партиями или списками“, - незадолго до полуночи сказала В. Блинкявичюте телеканалу LRT.
По мнению лидера социал-демократов, пассивная явка избирателей не стала благоприятным фактором для партии.
"Явка избирателей, по нашим оценкам, очень низкая. (...) Чем больше приходит избирателей, тем больше вероятность, что люди выберут нормальные, традиционные партии“, - подчеркнула она.
Оставить комментарий Читать комментарии