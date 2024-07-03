2024.07.03 09:06

Виктор Успасских взялся за старое - снова возглавил Партию труда

 
Elta
ru.DELFI.lt
Transliacijų užsklandos - 383
Transliacijų užsklandos - 383
ФОТО: TEODORAS BILIUNAS | Darbo partija

Почетный председатель Партии труда Виктор Успасских возвращается, чтобы возглавить эту политическую силу. Решением Совета "трудовиков“, заседавшего во вторник вечером, политик был назначен временным руководителем партии.

"Избран новый временный председатель – Виктор Успасских“, – об этом информационному агентству Elta сообщил бывший врио председателя этой партии Валентинас Букаускас после заседания Совета Партии труда, состоявшегося во вторник вечером в Расейняе.

Ранее В. Успасских приостановил свое членство в Партии труда. Такое решение он принял после того, как стало известно об обысках, проведенных Службой по расследованию финансовых преступлений (СРФП) в штаб-квартире „трудовиков“ в ходе расследования, предположительно связанного с самим политиком.

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