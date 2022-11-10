У России есть будущее. Мы видели падение Берлинской стены, увидим и крушение режима Путина В Сейме Литвы прошла встреча исследователей РФ и политиков-интеллектуалов

Пресс-конференции со звучным названием "Переосмысливая Россию" предшествовала закрытая встреча литовских и европейских коллег. Основная тема – обсуждение текущей ситуации и попытка заглянуть в будущее. Эксперты высказали ряд суждений, которые, по их мнению, должны помочь Украине не только успешно завершить войну, но и обеспечить уверенность в завтрашнем дне. Это, считают спикеры, невозможно без ее дальнейшей интеграции в европейские и трансатлантические институты.

Не обошли стороной и Россию. Причем мнения и оценки текущей ситуации, как и прогнозы на будущее, были очень разными.

Стратегическое изолирование

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин открыто говорит, что вопрос о будущем Украины должен идти через запятую с вопросом о том, как обуздать или хотя бы поставить в рамки кремлевский режим Путина. Ведь пока Россией управляет Путин, украинцам покоя не будет – долгосрочное планирование без оглядки на агрессивного соседа в данном случае невозможно.

"Нам нужна целевая дискуссия о том, что делать с Россией, что делать с режимом, который продолжает совершать военные преступления, преступления против человечности, вершить геноцид и т.п. <...> Сегодня Россия – это угроза не только для Украины, но и для всего Запада. Собственно, мы, украинцы, и есть Запад – у нас общие ценности, – говорит политик. – Западу, необходимо совершенно иное понимание сдерживания РФ. Западу нужно предпринять конкретные шаги – четко и ясно сказать Украине, что вы, то есть мы, будем полноправными членами западного альянса, будь то ЕС или НАТО".

Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas Reuters/Scanpix

Он приветствует решение лидеров ЕС предоставить Украине официальный статус кандидата, но просит создать четкий инструментарий. Следует озвучить конкретные условия, задачи и сроки, чтобы вопрос о вступлении в крупнейший и сильнейший европейский альянс не был пустым звуком.

"Что касается Путина, российский режим является фундаментальной угрозой для всего человечества. Мы должны подумать о новой коллективной стратегии изоляции и сдерживания России, поскольку сегодня угрозу, исходящую от нее, чувствуют все. Литовцы чувствуют ее так же, как и украинцы", – подчеркнул он.

Германское прозрение

Сергей Лагодинский – депутат Европарламента от немецкой партии «Союз 90 / Зеленые». У политика необычный бэкграунд. Он родился и вырос в России, но в 1993 году вместе с семьей эмигрировал в Германию. Лагодинский изучал право и госуправление в Геттингене и Гарварде. Позже совершенствовал свои навыки в Йельском университете. Несмотря на то, что сам он называет себя немцем еврейского происхождения, ориентированным в первую очередь на немецкого избирателя, за процессами в России следит активно. Во-первых, он знает об этой стране и о природе ее политической системы намного больше своих немецких коллег. Во-вторых, он прекрасно говорит по-русски. Это его родной язык. Как политик он занимается правозащитной и просветительской деятельностью, поддерживает связи с оппозицией, на протяжении многих лет открыто критикует путинский режим. Лагодинский не раз отрицательно отзывался о внешней политике Берлина по отношению к Путину, считая ее слишком мягкой. Можно сказать, что после 24 февраля к нему прислушались. Он с удовлетворением отмечает, что позиция руководства ФРГ по России резко сменилась.

"Любые отношения [Запада] с Россией в будущем всегда будут основываться и отталкиваться от исхода и итогов этой войны. То, как и чем закончится война, предопределит то, как они будут развиваться в дальнейшем. <…> Конечно, первостепенный вопрос сегодня, когда мы говорим о России, заключается не в том, как она трансформируется, а в том, как нанести ей военное поражение в этом конфликте. Не могу сказать, что об этом громко говорят в моем государстве, в Германии, но, как мне кажется, все больше людей понимают, что это наша общая цель".

В качестве примера он привел речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Будучи министром иностранных дел в 2013-2017 годах и после, когда он уже стал главой государства, его часто упрекали в пророссийской позиции. Он выступал против политики изоляции, поддерживал возвращение РФ в "Большую восьмерку" и строительство газопровода «Северный поток – 2». Сегодня Штайнамайер – один из главных адвокатов Украины. Он не просто осуждает агрессию Путина, но и выступает за скорейшие поставки самых разных видов оружия Киеву, включая немецкие системы ПВО. Для политических элит Германии – это огромный шаг вперед.

"На уровне Европарламента мы везде и всюду говорим об ответственности РФ за агрессию и преступления, а также ищем правовые механизмы для того, чтобы, во-первых, найти способы финансово компенсировать ущерб, нанесенный украинцам Россией, и во-вторых, чтобы помочь российскому гражданскому обществу. <...> Несмотря на то, что нас ждет очень тяжелая зима и политические трансформации, и мы должны признать это, нужно четко проговорить, что сейчас [в Украине] идет борьба за европейские жизни», – отчеканил политик.

Не стоит демонизировать русских

Мари Мендрас – один из ведущих европейских исследователей России и постсоветских республик. Она работала в разных университетах мира, несколько лет преподавала в МГИМО, написала книгу "Российская политика: парадокс слабого государства". В Литве впервые она побывала более 30 лет назад, когда только начинала свою карьеру. В ходе пресс-конференции она выступила с неожиданным заявлением – призвала не ставить крест на русских как на гражданском обществе.

"Очень важно смотреть на Россию дифференциально. Не нужно думать, что Россия – это Путин и армия", – сказала она, решив поделиться историей о своей первой поездке в Вильнюс.

"Я была молодым ученым, когда меня впервые пригласили приехать в Россию. В выходные мы поехали в Вильнюс на поезде – в то время это было абсолютно законно. Это было накануне Вербного воскресенья, и я помню, что все жители Вильнюса вышли на улицы. Тогда мы решили пойти в православную церковь и я своими глазами видела, как все находившиеся там русские тоже праздновали, хотя этот праздник был католическим. Я считаю, что это один из ярких примеров того, как важно изучать и познавать страну, о которой ты говоришь и рассуждаешь. Важно путешествовать, посетить ее регионы, провинцию", – обратилась она к коллегам и слушателям.

"Могу вас заверить, что большинство россиян (в моральном смысле – Прим.) нельзя назвать поверженными режимом Путина. Мы не можем говорить, что все россияне поддерживают войну. Сегодня, если они публично заявят обратное, их сразу посадят в тюрьму. Российское общество очень разное и регионы очень разные. Русская диаспора за рубежом очень сильна, и именно она, то есть россияне за рубежом, и являются альтернативной элитой. Вне всяких сомнений, у России есть будущее. Будущее, которое заменит путинский режим", – подчеркнула спикер.

Более того, профессор Мендрас считает, что большинство россиян созрели для нового лидера – они хотят смены власти.

"Я не вижу того, чтобы в России вообще кто-то хотел, чтобы Путин остался. Просто сам Путин избалован, он – разрушитель, он не является никаким императором".

С другой стороны, она признает, что свержение режима возможно при условии его полной капитуляции. Именно поэтому сегодня так важно поддержать украинцев на поле битвы.

"Мы сделали ошибку еще в 2014 году, когда поверили в Минские соглашения, посчитав, что они принесут безопасность. Этого не произошло. Это означает, что сегодня нужно создать стратегию, которая позволит победить Россию в войне и гарантировать безопасность Украины с условием ее принятия в ЕС и НАТО. А на втором этапе необходимо подумать и решить, как обеспечить безопасность самих граждан России, чтобы они еще раз не попали в тиски тирана. Мы не можем говорить о свободной и безопасной Украине, Беларуси и Грузии, если российский режим не изменится. Это наша задача. Задача Запада. Не Украины как отдельного государства", – подытожила она.

Россия будет свободной



Экс-премьер Андрюс Кубилюс уверен, что в обозримом будущем Россия изменится.

"Наше поколение является свидетелем огромных исторических перемен. Я бы осмелился сравнить их с теми изменениями, которые произошли на европейском континенте в 1989 году. Тот промежуток времени часто вспоминают и увязывают с падением Берлинской стены. А я бы хотел сказать вам, что вижу все признаки того, что мы с вами станем свидетелями процесса, когда начнут рушиться стены авторитарного, агрессивного, террористического и клептократического кремлевского режима. Украина точно победит в этой войне – с помощью Запада. И это в свою очередь и станет главной причиной больших изменений в Европе. В течение последующих десяти лет Украина вступит в ЕС, и, я надеюсь, станет членом НАТО", – заявил европарламентарий.

Также он полагает, что членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе усилит трансатлантическое сообщество.

У России же, по его словам, нет иного выбора, кроме как измениться. Экс-премьер повторил тезис, который часто звучит из уст писателя Виктора Шандеровича: смена строя – это не опция, а необходимость, единственная возможность сохранить страну.

"Либо Россия в позитивном смысле станет другой, либо встанет вопрос о ее судьбе в принципе", – сказал Кубилюс, косвенно дав понять, что не исключает распада РФ на разные государства.

Россияне виновны в войне против Украины?

Бывший премьер подчеркнул, что "не приемлет установок о коллективной вине всего русского народа". О происходящих сегодня в РФ событиях он говорит как о "русской трагедии".

"По моему убеждению, с исторической точки зрения сегодня в российском обществе идет борьба между двумя ключевыми идеями. Одна из них – ностальгия россиян по утерянной имперской мощи. Путин пользуется этим, подпитывает эти настроения, стремясь таким образом сохранить лояльность граждан к режиму. <...> Вторая идея, вторая мечта, которая также характерна для абсолютного большинства людей [во всем мире], это жить нормальной достойной жизнью в своей стране. И я верю, что в России есть много людей, которые хотят того же. Западу не нужно задавать вопрос, как отделить общество от Путина. Вопрос нужно ставить иначе: как помочь российскому обществу избавиться от вредоносной и разрушающей идеи восстановления империи <...>, и помочь россиянам поверить, что вместе с Западом, наравне с Западом и при помощи Запада в России можно создать нормальную жизнь", – резюмировал Андрюс Кубилюс.