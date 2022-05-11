Во время визита в Вильнюс она отметила, что страна ожидает получения статуса кандидата уже в июне.

"Это очень важная задача для Украины, и мы очень рассчитываем как на адвокатство, так и на помощь Литвы. Литва уже успешно прошла этот период и имеет большой опыт. Нам нужна большая поддержка для правильной адаптации правовой системы, помощь в правильном заполнении заявки в кандидаты в члены ЕС", — сказала Кондратюк на пресс-конференции в Вильнюсе в среду.

Она выделила пять вопросов, которые в настоящее время являются наиболее важными для Украины. В дополнение к упомянутой выше помощи в преддверии вступления в ЕС, прежде всего – это поставки вооружений, гуманитарной помощи, подача международно-правовых исков против военных преступлений России и помощь Запада в восстановлении разрушенной страны.

По ее словам, Украина требует скорейшего процесса над Россией в Международном уголовном суде и других учреждениях военного трибунала, чтобы все преступления были оценены и наказание для РФ было "максимально суровым". Также, по словам политика, Украина стремится к реконструкции инфраструктуры страны, в том числе больниц и школ, "уже сейчас".

"Именно эти пять вопросов формируют наш кулак, без них мы не сможем этот кулак разжать", — сказала она.

Литве предлагают восстановить Авдеевку

Вице-глава Рады напомнила, что другие страны уже решили заняться восстановлением в конкретных регионах, например, Эстония - в Житомирской области, Великобритания - в Киевской области, а Латвия хотела бы позаботиться о Буче, кроме прочих причин еще из-за сходства во звучании со словом поцелуй на латвийском (и литовском языках).

Литва, по ее словам, могла бы выбрать Авдеевку на востоке Украины.

"Мы искренне приветствуем любую помощь в любом регионе (...). Литва когда-то восстанавливала Авдеевскую городскую школу, среднюю школу, эту школу снова разрушили, и Литва приложила много усилий, финансов для восстановления. Так что, возможно, это могло быть в этом месте", — сказала она.

Поблагодарила ООН за помощь в эвакуации мирных жителей с "Азовстали"

Говоря о продолжающихся боевых действиях, вице-спикер Верховной Рады признала, что вопрос эвакуации людей с мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" был "чрезвычайно болезненным" для Украины. Она отметила, что эвакуация мирных жителей сдвинулась с мертвой точки после визитов Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в Москву и Киев.

Кондратюк заверила, что, насколько ей известно, Генштаб Украины и администрация президента говорят о возможном предоставлении нейтралитета находящимся в окружении, но ответа от России пока не поступало.

Поблагодарила за позицию Литвы по России

Представитель украинского парламента поблагодарила за военную и гуманитарную помощь и за то, что Литва во время ее визита стала пятой страной, которая единодушно осудила "геноцид против Украины", осуществляемый Россией, и призвала другие страны последовать ее примеру.

"Мне приятно, что у Украины есть такие хорошие друзья и партнеры, как Литва, которая демонстрирует абсолютное лидерство во всех вопросах - политических, экономических и культурных", - подчеркнула она.

Кондратюк сказала, что также обсуждалась и идея создания Евросоюзом механизма, который позволил бы более сбалансированно финансировать расходы государств на размещение украинских военных беженцев.

Вице-спикер Верховной Рады также поблагодарила Литву и ее СМИ за объективное освещение событий в Украине и борьбу с кремлевской пропагандой.

Вице-спикер Верховной Рады и представитель партии "Батькивщина" (Родина) Кондратюк, которая на этой неделе находится с визитом в Литве, стала первым высокопоставленным украинским политиком, приехавшим в нашу страну после вторжения России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля дистанционно обратился к парламенту Литвы, а спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дистанционно обратился к литовскому парламенту 10 марта.