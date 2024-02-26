Вице-спикер Верховной Рады: прошу Литву не признавать предстоящие выборы в России

Как сказала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, во время встречи с ее украинской коллегой в понедельник обсуждалась возможность непризнания результатов недемократических выборов, организуемых кремлевским режимом на оккупированных Кремлем территориях Украины.
"Мы говорили с моей коллегой госпожой Еленой и с коллегами-парламентариями из Сейма Литвы о вопросе непризнания этих выборов. Это актуально, потому что их намерены проводить и навязать на оккупированных территориях", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
Со своей стороны Е. Кондратюк упомянула две резолюции, по которым она ожидает поддержки со стороны Литвы.
"Сегодня, представляя парламент Украины, есть две резолюции, во-первых, о непризнании выборов Российской Федерации. Выборы Путина также планируют провести на оккупированных территориях Украины. Прошу Сейм Литвы поддержать эту резолюцию и не признавать такие выборы. Вторая резолюция призвана осудить депортацию украинских детей", - сказала Е. Кондратюк.
На состоявшейся после встречи пресс-конференции также был отмечен вопрос поддержки Украины.
"Общаясь с нашими зарубежными коллегами, партнерами, мы призываем не затягивать с поддержкой, потому что сейчас это самое главное и это основа не только безопасности Украины, но и нашей безопасности", - прокомментировала В. Чмилите-Нильсен журналистам в понедельник.
В свою очередь вице-спикер Верховной Рады поблагодарила Литву за поддержку. В то же время она выразила соболезнования в связи с гибелью на фронте литовского добровольца Тадаса Тумаса, который воевал с оккупантами.
"Я хотела бы поблагодарить всех литовцев, которые внесли свой вклад защитникам Украины в защиту нашей независимости и ценностей Европы в целом. Хотелось бы упомянуть и вспомнить литовского добровольца Т. Тумаса, погибшего на фронте в Украине. Выражаю соболезнования всей его семье и народу Литвы", - сказала заместитель председателя Верховной Рады.
Если Украина падет, падут многие европейские государства
Е. Кондратюк подчеркнула, что война России против Украины носит глобальный характер. По ее словам, это война между авторитаризмом и демократией.
"Это не просто война России против Украины, это война между авторитаризмом и демократией. Поэтому важно подчеркнуть ответственность демократического мира в этом вопросе, ведь Путин не остановится на Украине. Если Украина падет, падут и многие европейские государства. Вы в Литве действительно чувствуете, что это такое, действительно можете почувствовать запах войны", - сказала она.
Москва начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В последнее время много говорят о застопорившемся процессе поставок западного оружия в Украину. Нехватку оружия подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, недавно посетивший фронт, и назвал нынешнюю ситуацию там "очень сложной". Он жаловался на нехватку артиллерийских снарядов, систем ПВО и различных ракет.