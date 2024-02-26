Вице-спикер Верховной Рады: прошу Литву не признавать предстоящие выборы в России

"Сегодня, представляя парламент Украины, есть две резолюции, во-первых, о непризнании выборов Российской Федерации. Выборы Путина также планируют провести на оккупированных территориях Украины. Прошу Сейм Литвы поддержать эту резолюцию и не признавать такие выборы. Вторая резолюция призвана осудить депортацию украинских детей", - сказала Е. Кондратюк.

"Мы говорили с моей коллегой госпожой Еленой и с коллегами-парламентариями из Сейма Литвы о вопросе непризнания этих выборов. Это актуально, потому что их намерены проводить и навязать на оккупированных территориях", - сказала В. Чмилите-Нильсен. Со своей стороны Е. Кондратюк упомянула две резолюции, по которым она ожидает поддержки со стороны Литвы.

Как сказала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен , во время встречи с ее украинской коллегой в понедельник обсуждалась возможность непризнания результатов недемократических выборов, организуемых кремлевским режимом на оккупированных Кремлем территориях Украины.

На состоявшейся после встречи пресс-конференции также был отмечен вопрос поддержки Украины.

"Общаясь с нашими зарубежными коллегами, партнерами, мы призываем не затягивать с поддержкой, потому что сейчас это самое главное и это основа не только безопасности Украины, но и нашей безопасности", - прокомментировала В. Чмилите-Нильсен журналистам в понедельник.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады поблагодарила Литву за поддержку. В то же время она выразила соболезнования в связи с гибелью на фронте литовского добровольца Тадаса Тумаса, который воевал с оккупантами.