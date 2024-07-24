2024.07.24 16:00

Вице-спикер Сейма затронул вопрос меняющейся позиции Офиса президента Литвы относительно Израиля

 
ELTA
ru.DELFI.lt
председатель парламентского комитета по европейским делам (КЕД) Жигимантас Павилёнис
председатель парламентского комитета по европейским делам (КЕД) Жигимантас Павилёнис
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Вице-спикер Сейма, председатель парламентского комитета по европейским делам (КЕД) Жигимантас Павилёнис дал понять, что позиция Офиса президента по вопросу израильско-палестинского конфликта меняется. Политик намекнул, что отношение к событиям на Ближнем Востоке становится радикальнее якобы из-за позиции одного из членов команды лидера страны Гитанаса Науседы.

„Стараюсь сохранить дипломатичность, но меня не вдохновили взгляды одного журналиста, обосновавшегося на площади Даукантаса. Боюсь, что он в мире будущего может наломать еще больше дров, и очень надеюсь, что те голоса вокруг президента, знающие, что такое свобода и демократия, а не какие-то обобщения на уровне „Республики“, убедят президента соблюдать некоторые вещи, которые нам самим помогут спасти свободу и демократию в нашем регионе“, – заявил Ж. Павилёнис.

„Не хочу забегать наперед. Думаю, события сами покажут, куда здесь зайдет Офис президента. Однако тот баланс, пока мы находимся в Правительстве, мы поддерживаем и сохраняем“, — сказал он, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сказать, что Офис президента склоняется в сторону поддержки Палестины.

Ж. Павилёнис подчеркнул, что, встав на сторону более радикального подхода, Литва может потерять своих важнейших союзников.

„Как бы нам что-то и не нравилось, нам надо как-то объединить те силы. Видите ли, эти радикальные течения делают все возможное, чтобы мы не видели ту общую картину. А в Литве, я надеюсь, мы поймем, что и Израиль, и Тайвань (…), и Украина — птицы одного полета“, — добавил он.

Ранее Г. Науседа заявил, что Литва поддерживает идею двух государств для решения израильско-палестинского конфликта. Однако, по его словам, ни Израиль, ни Палестина не готовы к такому решению.

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