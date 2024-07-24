Вице-спикер Сейма затронул вопрос меняющейся позиции Офиса президента Литвы относительно Израиля

„Стараюсь сохранить дипломатичность, но меня не вдохновили взгляды одного журналиста, обосновавшегося на площади Даукантаса. Боюсь, что он в мире будущего может наломать еще больше дров, и очень надеюсь, что те голоса вокруг президента, знающие, что такое свобода и демократия, а не какие-то обобщения на уровне „Республики“, убедят президента соблюдать некоторые вещи, которые нам самим помогут спасти свободу и демократию в нашем регионе“, – заявил Ж. Павилёнис.
„Не хочу забегать наперед. Думаю, события сами покажут, куда здесь зайдет Офис президента. Однако тот баланс, пока мы находимся в Правительстве, мы поддерживаем и сохраняем“, — сказал он, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сказать, что Офис президента склоняется в сторону поддержки Палестины.
Ж. Павилёнис подчеркнул, что, встав на сторону более радикального подхода, Литва может потерять своих важнейших союзников.
„Как бы нам что-то и не нравилось, нам надо как-то объединить те силы. Видите ли, эти радикальные течения делают все возможное, чтобы мы не видели ту общую картину. А в Литве, я надеюсь, мы поймем, что и Израиль, и Тайвань (…), и Украина — птицы одного полета“, — добавил он.
Ранее Г. Науседа заявил, что Литва поддерживает идею двух государств для решения израильско-палестинского конфликта. Однако, по его словам, ни Израиль, ни Палестина не готовы к такому решению.