Вице-спикер Сейма: парламент должен рассмотреть унификацию ограничений для россиян и белорусов

"Да, контекст изменился, и нам, наверное, стоит вернуться к этому вопросу. Но то, что в Беларуси появился новый вид угрозы "Вагнер", что там дислоцировано ядерное оружие, не отменяет того факта, что тогда, несколько месяцев назад, парламент принимал разные решения в отношении граждан России и Беларуси", - сказал П. Саударгас в эфире Žinių radijas.
По мнению консерватора, очень важно осознавать, что менталитет белорусов отличается от менталитета россиян.
"Я абсолютно убежден, что эти различия существуют, они очевидны. История Беларуси как государства другая, менталитет людей другой. Беларусь вообще относится к региону ВКЛ, это практически наши люди, их менталитет больше похож на украинцев, литовцев, поляков, чем на россиян", - сказал П. Саударгас.
Заместитель спикера Сейма также подчеркивает, что очень важно обратить внимание на то, что в Литву из Беларуси прибывает большое количество политических беженцев.
"Большое количество политзаключенных. И, естественно, люди там действительно бегут от режима. Сейчас люди из России бегут от мобилизации, чтобы их не взяли в армию. Это немного разные вещи, и это также нельзя не учитывать, что белорусский народ и менталитет несколько отличаются от россиян", - подчеркнул он.
Однако П. Саударгас признает, что угроза национальной безопасности Литвы со стороны Беларуси существует.
"А то, что можно найти угрозы национальной безопасности, возможно, связи со службами или просто вообще с государственными структурами, я думаю, это возможно. Для этого необходимо, чтобы службы работали и анализировали. Но, как я уже сказал, контекст изменился, и законодатели тоже должны это учитывать", - сказал П. Саударгас.
"Я считаю, что (унификацию ограничений – ELTA) действительно нужно рассматривать, парламент этим займется", - добавил он.