Вице-спикер Сейма: парламент должен рассмотреть унификацию ограничений для россиян и белорусов

"Да, контекст изменился, и нам, наверное, стоит вернуться к этому вопросу. Но то, что в Беларуси появился новый вид угрозы "Вагнер", что там дислоцировано ядерное оружие, не отменяет того факта, что тогда, несколько месяцев назад, парламент принимал разные решения в отношении граждан России и Беларуси", - сказал П. Саударгас в эфире Žinių radijas.

По мнению консерватора, очень важно осознавать, что менталитет белорусов отличается от менталитета россиян.

"Я абсолютно убежден, что эти различия существуют, они очевидны. История Беларуси как государства другая, менталитет людей другой. Беларусь вообще относится к региону ВКЛ, это практически наши люди, их менталитет больше похож на украинцев, литовцев, поляков, чем на россиян", - сказал П. Саударгас.

Заместитель спикера Сейма также подчеркивает, что очень важно обратить внимание на то, что в Литву из Беларуси прибывает большое количество политических беженцев.