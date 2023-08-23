Вице-спикер Сейма: отдельные пункты налоговой реформы неуместны, недостаточны или даже несправедливы

"На мой взгляд, изменения, связанные с перестановкой ПНН, должны быть минимальными или их вообще не должно быть. Мы должны сосредоточиться на налоге на прибыль, посмотреть, есть ли в законе о налоге на прибыль что-то, что повысило бы конкурентоспособность Литвы, и отложить в сторону как ПНН, так и налог на НД", – заявил в среду В. Миталас в эфире Žinių radijas.
"Конечно, есть еще закон о налоге на добавленную стоимость (НДС), где повышен предел плательщика НДС. Я понимаю, что этот вопрос должен был быть решен уже давно, что, по моему мнению, тоже не вызовет споров при внесении поправки", – отметил он.
Между тем, представители Партии свободы, по его словам, также предлагают оставить уровень предполагаемых затрат для лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, не менять его.
"Надо понимать, что в предлагаемой реформе можно заметить повышение налоговых ставок для физических лиц с более высоким доходом от индивидуальной деятельности, но условия меняются для всех, и у меня есть опасение, что даже люди с не очень высокими доходами, занимающиеся индивидуальной деятельностью, они не только будут платить больше, но и их бухучет станет гораздо запутаннее", – заявил староста парламентской фракции "Свободы".
В заключение В. Миталас подчеркнул, что отдельные пункты реформы несправедливы, а налоговые изменения не принесут существенных изменений.
"Если 54 бизнес-ассоциации, какими бы они ни были, говорят, что лучше никак, чем так, то естественно, что разработчикам реформы следует услышать впервые единодушное мнение бизнеса по поводу реформы. Чем дальше, тем больше я вижу, что отдельные пункты неуместны, недостаточны или даже несправедливы", – сказал политик.
"Эта реформа не обещает существенных перемен, потому что за счет проведения акцизной реформы мы соберем дополнительно до 200 млн евро в бюджет, а остальное – это споры и решения по пустякам", – подчеркнул он.
Пакет реформ налоговой системы, вызвавший много споров, после его внесения был одобрен Сеймом в конце июня.
54 бизнес- и профессиональные ассоциации в своем совместном заявлении выразили критику реформы. Бизнес-структуры в своем обращении к фракциям и комитетам Сейма призывают Парламент отклонить предложения по повышению подоходного налога с населения, аргументируя это тем, что повышение налогов ухудшит бизнес-среду в стране, снизит конкурентоспособность Литвы и будет способствовать развитию теневой экономики.