Вице-спикер Сейма: отдельные пункты налоговой реформы неуместны, недостаточны или даже несправедливы

"На мой взгляд, изменения, связанные с перестановкой ПНН, должны быть минимальными или их вообще не должно быть. Мы должны сосредоточиться на налоге на прибыль, посмотреть, есть ли в законе о налоге на прибыль что-то, что повысило бы конкурентоспособность Литвы, и отложить в сторону как ПНН, так и налог на НД", – заявил в среду В. Миталас в эфире Žinių radijas.

"Конечно, есть еще закон о налоге на добавленную стоимость (НДС), где повышен предел плательщика НДС. Я понимаю, что этот вопрос должен был быть решен уже давно, что, по моему мнению, тоже не вызовет споров при внесении поправки", – отметил он.

Между тем, представители Партии свободы, по его словам, также предлагают оставить уровень предполагаемых затрат для лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, не менять его.