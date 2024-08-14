Вице-спикер Сейма о ситуации с виллой семьи Ландсбергиса: у политиков должны быть объяснения

„Каждая семья, каждый человек, если он зарабатывает деньги, происхождение этих денег понятно, он, безусловно, имеет право покупать то, что хочет купить. Также и за границей покупать. В свободной стране живем“, – подчеркнул В. Миталас в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.
„Однако, когда являешься политиком, и тебя кто-то спрашивает о том, есть ли у тебя имущество за рубежом, чем занимается твоя супруга или другие уже несколько личные вопросы, у политика должны быть эти объяснения и надо не бояться на них отвечать“, — сказал политик.
По мнению В. Миталаса, лидер консерваторов, не отвечая на задаваемые ему вопросы, дает оппозиции повод для интерпретации ситуации.
„Обществу очень важно видеть целостность – что это за человек, чем он занимается, откуда он пришел. Я не хочу сказать, что надо делиться всеми подробностями своей личной жизни – новыми покупками или сменой автомобиля – сообщать в постах в Facebook, но на определенные вопросы должны быть ответы. Потому что потом происходит то, что сейчас – оппозиция приделывает „ножки“ к истории и тогда уже сама история, как в данном случае, бегает по залу Сейма“, – заявил представитель правящей партии.
На прошлой неделе портал lrytas.lt сообщил о приобретенной семьей Г. Ландсбергиса роскошной вилле на греческом острове Эгина. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя супруги министра Аустеи Ландсбергене.
Как сообщил lrytas.lt, за эту недвижимость в феврале 2022 года А. Ландсбергене внесла аванс в размере 225 тыс. евро. После появления публикации в публичном пространстве возникли вопросы по поводу совпадения сроков покупки участка с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
В имущественных декларациях А. Ландсбергене за 2022–2023 гг. указано наличие зарубежной недвижимости стоимостью 795 тыс. евро.