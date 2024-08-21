Вице-спикер Сейма о решении президента по вопросу еврокомиссара: Ландсбергис эту битву выиграл морально

„Мне приходится немного сожалеть по поводу всей этой позиции президента. (...) Не по-президентски так поступать. Адамкус, Бразаускас, многие президенты, с которыми я тоже работал, посмотрели бы чуть дальше – на десять, двадцать лет вперед и поняли бы, что молодое поколение, которое нам иногда так сложно привлечь в эту политику, если оно идет на этот шаг и ты видишь, что эти шаги успешны, то дай Бог сил. Не надо здесь завидовать“, – сказал Ж. Павилёнис в эфире Žinių radijas.