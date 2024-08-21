Вице-спикер Сейма о решении президента по вопросу еврокомиссара: Ландсбергис эту битву выиграл морально

„Мне приходится немного сожалеть по поводу всей этой позиции президента. (...) Не по-президентски так поступать. Адамкус, Бразаускас, многие президенты, с которыми я тоже работал, посмотрели бы чуть дальше – на десять, двадцать лет вперед и поняли бы, что молодое поколение, которое нам иногда так сложно привлечь в эту политику, если оно идет на этот шаг и ты видишь, что эти шаги успешны, то дай Бог сил. Не надо здесь завидовать“, – сказал Ж. Павилёнис в эфире Žinių radijas.
„Я бы сказал, это моя личная оценка: Габриэлюс эту битву выиграл морально. Не знаю, что выиграл президент“, – подчеркнул политик.
Однако вице-спикер Сейма воздержался от более подробных комментариев по поводу политических драм, развернувшихся вокруг кандидата в еврокомиссары. По его словам, сейчас самое главное – максимально единогласно одобрить кандидатуру депутата Европарламента Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара.
„Если ведомства договорились о конкретном человеке, то остается только радоваться тому, что появляется согласие. И я надеюсь, что согласие относительно Андрюса Кубилюса вскоре будет одобрено Сеймом и возглавляемым мною Комитетом по делам Европы“, – сказал Ж. Павилёнис, выразив надежду, что кандидатура А. Кубилюса получит поддержку и среди представителей оппозиции.
„Надеюсь, что оппозиция, которая также будет участвовать в принятии этих решений, также проявит определенную государственность. Потому что очень легко играть в эти игры, но хорошо бы подумать и о государстве. И Андрюс на самом деле очень многое сделал в Брюсселе, опровергая все стереотипы и о нас, и об Украине, открывая возможность Украине вести переговоры о членстве“, – подчеркнул он.
В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните представила коалиционному совету кандидатуру депутата Европарламента А. Кубилюса на должность еврокомиссара. По ее словам, это тот кандидат, по которому удалось найти общий язык с президентом.