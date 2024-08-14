Вице-спикер Сейма о попытках обхода санкций против России и Беларуси: литовские ведомства работают уверенно

„Мне кажется, Литва работает достаточно уверенно и литовские ведомства работают уверенно (...). Хотя и есть 10 или более таких примеров, которые нужно решить и которые решаются правоохранительными органами, я бы не стал общую ситуацию описывать так, будто (правоохранительные органы – ELTA) не справляются“, – сказал В. Миталас в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.
По мнению В. Миталаса, попытки обхода санкций связаны с тем, что Литва исторически торговала на восточных рынках и имеет протяженную границу с Россией и Беларусью. По его словам, Литва добилась большого прогресса в переориентации с восточных рынков на западные.
„Не только частным предприятиям, но и государственным предприятиям пришлось за последние несколько лет переориентироваться с восточных рынков на другие рынки, и мы в принципе успешно это сделали (...). Действительно, объемы торговли были гораздо больше, чем те, что остались“, – сказал В. Миталас.
Как утверждала Н. Грунскене, количество попыток обхода санкций против России и Беларуси – растет. Также, по ее словам, несмотря на попытки остановить обход санкций и наказать тех, кто занимается такой деятельностью, тем не менее это становится все сложнее.
По словам генпрокурора, для этого используются различные схемы. Она отметила, что как минимум в одном случае после предварительного расследования обхода санкций дело было передано в суд.