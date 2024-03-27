Вице-спикер Сейма не исключает возможности импичмента Науседы

"Видимо, есть такая вероятность. (…) Нарушил он присягу или нет, сам Сейм ответить не может, это может сделать Конституционный суд. Это один из способов", - в среду Žinių radijas сказал П. Саударгас.

Однако консерватор подчеркнул, что парламентариям еще предстоит утвердить выводы комиссии, рассмотревшей историю информатора Департамента госбезопасности. Однако, по мнению политика, выводы должна поддержать фракция Союза Отечества - Христианских демократов Литвы – этого он ожидает и от партнеров по коалиции.

"Возможно, еще какие-то ответы будут представлены публично или во время рассмотрения в Сейме, и тогда мы увидим, куда движется эта ситуация. Я бы не исключал всевозможных сценариев", - сказал П. Саударгас.

"Комиссия проделала большую работу, встретилась с представителями учреждений. Президент в этой работе не участвовал, мы это фиксируем", - добавил он.