"Единственное, что мы точно услышали от министерства, как помочь поступить в этой ситуации, то есть выпустить план, как экономить электроэнергию. План и появится через три-четыре месяца. Так я и так знаю, что если не могу купить электроэнергию, то выключаю все электроприборы или использую только минимум, что могу", – сказал в пятницу А. Мазуронис Ziniu radijas.
Поэтому намерение министерства подготовить план экономии электроэнергии звучит как полный абсурд, считает А. Мазуронис.
"Если бы с такими предложениями выступили какие-то неправительственные организации, я согласен, но когда такие инициативы исходят от министерства, которое отвечает за все энергетическое хозяйство, то для меня это полный абсурд", – добавил он.
В связи со сложившейся ситуацией на энергорынке глава Минэнерго Д. Крейвис намерен представить в сентябре общественности план экономии электроэнергии.
Ранее министр сообщил также, что последний – третий - этап либерализации рынка розничной электроэнергии будет отложен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Июльские зарплаты впечатляют: на первом месте средняя зарплата 57 000 евро
В июле 19 компаний в Литве платили средние зарплаты...
Синоптики рассказали, когда уйдет тропическая жара
В пятницу погоду в Литве обусловит ослабевающий...
В Ирландии напали на подростков из Украины: под подозрением жители Латвии или Литвы
По сообщению ирландской газеты Westmeath Independent, в городе...
В Каунасе горело предприятие по переработке опасных отходов: слышались взрывы, увеличился уровень загрязнения
В четверг вечером в Каунасе начался пожар на...
ФОТО, ВИДЕО. В Риге снесен последний элемент памятника в парке Победы — 79-метровый обелиск
В четверг, 25 августа, 79-метровый обелиск памятника в...