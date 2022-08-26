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Вице-председатель Сейма, "трудовик" Андрюс Мазуронис критикует намерение министра энергетики Дайнюса Крейвиса представить осенью общественности план экономии электроэнергии. Такие инициативы должны предпринимать общественные организации, а не учреждения, отвечающие за энергетическое хозяйство в целом, считает он.
Andrius Mazuronis
Andrius Mazuronis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Единственное, что мы точно услышали от министерства, как помочь поступить в этой ситуации, то есть выпустить план, как экономить электроэнергию. План и появится через три-четыре месяца. Так я и так знаю, что если не могу купить электроэнергию, то выключаю все электроприборы или использую только минимум, что могу", – сказал в пятницу А. Мазуронис Ziniu radijas.

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Поэтому намерение министерства подготовить план экономии электроэнергии звучит как полный абсурд, считает А. Мазуронис.

"Если бы с такими предложениями выступили какие-то неправительственные организации, я согласен, но когда такие инициативы исходят от министерства, которое отвечает за все энергетическое хозяйство, то для меня это полный абсурд", – добавил он.

В связи со сложившейся ситуацией на энергорынке глава Минэнерго Д. Крейвис намерен представить в сентябре общественности план экономии электроэнергии.

Ранее министр сообщил также, что последний – третий - этап либерализации рынка розничной электроэнергии будет отложен.

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