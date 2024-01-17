Вице-спикер парламента: Литва должна как можно скорее начать производство боевых дронов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Paulius Saudargas
Paulius Saudargas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас утверждает, что литовская оборонная промышленность, не имея возможности производить тяжелую военную технику, должна сосредоточиться на производстве боевых дронов. По его словам, хотя движение в этом направлении уже есть, необходимы еще большие усилия по объединению производственных мощностей и вовлечению в процесс предприятий, имеющих опыт производства гражданской взрывчатки.

"Необходимо объединить возможности и производить системы, способные действовать на фронте. И тогда Литва будет готова противостоять любым вызовам. (...) Мы движемся в этом направлении. Правительство и бизнес это понимают. Но чтобы создать что-то работающее, необходимы еще более быстрые усилия. Литва имеет возможность производить дроны, которые взрываются или бросают взрывчатку, и это необходимо сделать", - в среду Žinių radijas сказал Саударгас.

Литве нет тяжелой промышленности. Мы не производим танки, мы не производим гаубицы, не производим самолеты, и не похоже, что в ближайшие годы начнем. Но мы можем производить небольшие дроны", - подчеркнул он.

По мнению парламентария, война в Украине показала как растущую значимость дронов в военных конфликтах, так и предстоящую автоматизацию войны за счет замены части солдат роботами.

"Дроны играют все более важную роль на украинском фронте. А за последние недели около 50 проц. целей тяжелой техники было поражено с помощью дронов. Это совсем другие цифры, чем те, что были в начале войны и за 2 года технологии развились", - сказал он.

"И мы можем предсказать, что в будущем в бою роботы будут использоваться", - добавил он.

ELTA напоминает, что в начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, ежегодно на это планируется выделять 30 млн. евро.

Также в конце 2022 года Литва приобрела дроны "Switchblade 600", производитель которых "AeroVironment "заверил, что техника будет доставлена в Литву уже в 2024 году.

"Switchblade 600" – боевой дрон дальнего действия со сверхточной оптикой, способный находиться в воздухе до 40 минут и имеющий противотанковую боеголовку, способную уничтожать тяжелую бронетехнику, в том числе танки. Также этот дрон-камикадзе может уничтожать цели атакой сверху.

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