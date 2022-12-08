"Ваша страна и ваше лидерство являются примером смелости, стойкости и (культивирования) демократических ценностей", - сказала вице-президент США на совместной пресс-конференции с Шимоните в Вашингтоне перед их двусторонней встречей в среду.
"Вместе Соединенные Штаты и Литва ясно дают понять, что мы будем защищать основанный на правилах международный порядок в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", — добавила она.
По словам Харрис, сила двусторонних отношений США и Литвы заключается в представлении общих принципов и ценностей, и обе страны также поддерживают народ Украины.
"Госпожа премьер-министр, в свете неспровоцированной и неоправданной войны России в Украине наша совместная работа (...) важна как никогда", - сказала вице-президент.
Она вновь подтвердила приверженность Вашингтона обязательствам по защите восточных членов НАТО и подчеркнула невиданное десятилетиями единство альянса, несмотря на попытки России разделить блок.
"Это единство, я думаю, является нашим величайшим источником силы", — сказала Харрис.
Посольство США в Вильнюсе объявило в среду, что страна увеличит свое военное присутствие в странах Балтии, а статус американских сил в Литве будет изменен на постоянную ротацию.
В последние несколько лет батальон США дислоцируется на полигоне Пабраде (недалеко от Вильнюса) с более длинными или короткими перерывами между ротациями.
Шимоните поблагодарила США за присутствие их военных в Литве.
"Мы рады тому, что являемся принимающей стороной для ваших людей, ваших военных, которые служат во имя общего блага, мира и свободы", — сказала премьер-министр.
Соединенные Штаты разместили роту из примерно 150 солдат на постоянной ротации в Литве после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
После трех лет ротации американцы с 2019 года меняли батальоны в Литве.
Военные США дислоцируются на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе.
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