Вице-председатель Сейма: заявления папы римского разочаровывают, но необходимо учитывать контекст

"Риторика разочаровывает, потому что она на самом деле способствует риторике врага и не идет на пользу демократическому миру, потому что к этой войне привел именно империализм России", - сказал П. Саударгас Žinių radijas.

Однако политик подчеркивает, что, оценивая заявления папы римского, необходимо видеть более широкий контекст. П. Саударгас убежден, что обращение папы римского к российской молодежи не являются публичной позицией Ватикана.

"Надо видеть определенный контекст, что это не публичная позиция Ватикана, это даже не публичная позиция папы римского – это то, что он сказал на встрече с российской молодежью. Опять же, он сказал даже больше, чем было в подготовленном тексте", - подчеркнул представитель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы.

"Это, видимо, попытка таким образом говорить именно с той аудиторией, которая у него была, как-то достучаться до них. Таков контекст, он говорил с конкретной аудиторией, это не его мнение для мира", - добавил он.