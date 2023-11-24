Вице-председатель Сейма: не считаю, что после решения по делу MG Baltic я должен уйти в отставку

"Я действительно не держусь за кресло и, поверьте мне, такие вещи меня волнуют меньше всего", – заявил А. Мазуронис в интервью для радиостанции Žinių radijas в ответ на призывы некоторых представителей оппозиции уйти в отставку с поста вице-председателя Сейма.
При этом политик подчеркивает, что, на момент начала расследования по делу о политической коррупции MG Baltic он не был членом Партии труда. Поэтому, отмечает А. Мазуронис, должны быть приведены "логичные и простые" доводы относительно того, почему он должен уйти в отставку с поста зампредседателя Сейма.
"Но мне кажется, что должны быть логичные и простые доводы, почему я должен это сделать. Если я стал председателем партии в 2022 году, членом партии стал в 2020 году, а речь идет о событиях (...), которые произошли в 2015-2016 годах, когда меня даже не было в числе членов партии" – сказал "трудовик".
Несмотря на то, что сам А. Мазуронис не считает, что ему следует уйти в отставку с поста заместителя председателя парламента, тем не менее он говорит, что сделает это, если "кто-нибудь докажет", что политик должен это сделать.
"Должен ли я взять на себя политическую ответственность и сказать, что это от части и моя вина? Я так не считаю, но если кто-то докажет, что я должен это сделать, я обязательно это сделаю, не держась за ту должность, если кому-то от этого будет легче", – подчеркнул председатель Партии труда А. Мазуронис.
В ответ на приговор Апелляционного суда по делу о коррупции MG Baltic представители оппозиции призвали в четверг остановить работу Сейма. По мнению "аграриев", парламент не может продолжать работу до тех пор, пока осужденное по вышеупомянутому делу Движение либералов и Партия труда не отбудут назначенное им судом наказание. Представитель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) в Сейме Дайнюс Гайжаускас обратился в четверг к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен с требованием уйти в отставку или покинуть ряды либералов.
На этой неделе Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic. Суд признал бывшего вице-президента концерна MG Baltic (ныне – MG Grupė) Раймондаса Курлянскиса и бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса виновными в коррупционных преступлениях и приговорил их соответственно к 6 с половиной годам лишения свободы.