Вице-председатель Сейма Миталас переизбран старостой парламентской Фракции свободы

Консенсусом Фракции свободы староста избирается каждый год. В первый год каденции этого Сейма должность старости занимала Ева Пакарклите, позже – В. Миталас.

По словам переизбранного старосты Фракции свободы В. Миталаса, доверие членов фракции является стимулом для продолжения уже начатой ​​работы и толчком для новой.

"Впереди у нас последний год для реализации запланированных коалицией работ. Я намерен добиваться этого всеми силами. Фракция Партии свободы всегда единодушно отстаивала идеалы либеральной демократии и в этом отношении стала уникальной среди фракций Сейма.