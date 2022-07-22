"У ряда министров действительно есть проблемы, фамилии ряда министров даже члены Сейма с трудом могут вспомнить и назвать. Мне кажется, это указывает на простую вещь – в Правительстве действительно есть проблемы. И в одном я действительно согласен с Саулюсом Сквернялисом, невооруженным глазом видно, что премьер-министр часто выполняет обязанности главы нескольких министерств", - радиостанции Žinių radijas сказал А. Мазуронис.

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"Не премьер-министра, а отдельных министерств, что мне кажется нелогичным с точки зрения распределения работы и эффективности. Если есть министры, необходимо им делегировать какие-то функции, а не только делать их пресс-представителями определенной сферы", - добавил он.

Поэтому политик считает, что в нынешнем составе Правительства есть места, которые нужно исправлять. А. Мазуронис считает, что премьер-министр не должна цепляться за нынешний состав правительства, поскольку, по его словам, смена министров, плохо выполняющих свою работу, не будет признана провалом премьера.

"Премьер-министр настолько слепо цепляется за философию не менять ни одного министра, поскольку смену министра она, вероятно, считает своим личным поражением и доказательством того, что политика была неправильной, мне кажется, такая философия неверна", - акцентировал "трудовик".

А. Мазуронис утверждает, что иногда нужно просто оценить ошибки. По его словам, после этого решения в Правительстве будут намного проще, быстрее и эффективнее.

"Я предложил бы премьеру сделать это, не опасаясь реакции, кто и что подумает, что она сделала что-то плохо. Плохой выбор кандидата в одно или другое министерство – это по-человечески, это до сих пор случалось со всеми премьер-министрами", - подчеркнул член Сейма.

ЭЛЬТА напоминает, что уже почти год о необходимости обновить состав Правительства И. Шимоните говорит и экс-премьер Саулюс Сквернялис. В среду порталу "Delfi" он заявил, что следует попрощаться по меньшей мере с шестью министрами и сменить их на новых.