"Большая часть мер уже принята, и оценка прибывающих в Литву действительно увеличилась, выдается меньшее количество разрешений на временное проживание. При выдаче этих документов в обязательном порядке представляются дополнительные анкеты для оценки потенциальной угрозы лиц национальной безопасности. Все эти меры эффективны", - прокомментировал в понедельник радиостанции LRT А. Абрамавичюс.

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Вице-министр утверждает, что с начала 2023 года было ужесточено передвижение людей между Беларусью и Литвой, полностью прекратился поток направляющихся в Литву временных работников.

"Сейчас мы также остановили или минимизировали поток граждан Беларуси, приезжающих в Литву с целью работы, потому что с этого года мы переходим на новый порядок – внешние поставщики услуг из 33 стран. Граждане этих стран, не приезжая в Литву, смогут обратиться за временным видом на жительство на основании работы. Мы исключили Беларусь из этого потока. Так что меры реализуются", - заверил он.

Наконец, А. Абрамавичюс напомнил, что Литва приложила немало усилий, чтобы помочь оппонентам минской диктатуры перебраться в Литву. Поэтому, по его словам, таким лицам должна быть обеспечена возможность приехать в Литву.

"Возможно, Беларусь стоит рассматривать как страну, близкую к Литве. Вспомним, полтора года назад была такая дискуссия о том, как можно помочь белорусам покинуть страны, но именно тем, кто выступает против режима. Таких людей, конечно, было достаточно много. Я однозначно не буду говорить, что мы должны полностью прекратить передвижение людей", - заявил политик.