Вице-министр: выступление Вишняускаса в Минске аморально и ничем неоправданно

"Я думаю, ответ ясен, в то время как Алесь Беляцкий и еще больше 1400 людей находятся в тюрьмах, выступать перед этим режимом аморально, такие действия ничем нельзя оправдать. Как это оценить, какие решения принять, в первую очередь должна решать культурная община", – сказал в среду Адоменас.
"Но, вне всякого сомнения, демонстрируя поддержку режима, мы предаем существенные ценности, за которые мы здесь в Литве готовы бороться", – прибавил он.
Напомним, что известный литовский оперный солист Вайдас Вишняускас-Кристиан Бенедикт 18 декабря выступил в Большом театре Беларуси. Он исполнил арию Отелло из оперы "Отелло".
О выступлении Кристиана Бенедикта в Беларуси в фейсбуке сообщил общественный деятель Андрюс Тапинас.
"Минск Лукашенко. Воскресенье, 18 декабря. в Большом театре – гала-концерт. Собрались все сливки Лукашенко. Дирижер Антон Гришанин, заслуженный артист РФ, дирижер Большого московского театра, этим летом он дирижировал на гала-концерте в оккупированном Севастополе (Крым) – ария Отелло из оперы "Отелло". Исполнитель Кристиан Бенедикт. Литва", – объявляют в зале.
Аплодисменты.
Наш известный тенор Кристиан Бенедикт или Вайдас Вишняускас резво выходит на сцену, жмет окровавленную руку рашиста Гришанина и исполняет арию Отелло.
У меня три вопроса к нашему тенору:
– У вас не все в порядке с головой?
– Сколько Вам должны были заплатить?
– И как быть с арией, которую Вы исполнили на 100-летие Литовской армии и поделились месяц назад: "Никогда не предам мою Литву", поздравляя нашу армию, а через месяц уже на сцене в Минске с рашистами.
Кстати, сегодня Минск посетил и путин, может, по этому случаю тоже какое-то частное выступление организуете? Ему, кажется, нравится опера?", – писал Тапинас.
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