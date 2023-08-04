Вице-министр: в ближайшее время примут решение по закрытию двух КПП на границе с Беларусью

"Одна из мер, по которым в ближайшее время будет принято решение (...) – это закрытие двух КПП. Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции - сокращение их числа с 6 до 4", – сказал LRT Абрамавичюс, но не назвал КПП, о которых идет речь.

"Их назовут немного позже", – заметил он.

По словам Абрамавичюса, во время обсуждения полного закрытия границы, важно координировать действия с соседними Польшей и Латвией. Индивидуальные решения могут только ухудшить положение других стран.

"Если одна страна решит закрыть границы, это не даст никаких результатов – только ухудшит ситуацию в других странах. Поэтому может приниматься только единое решение, региональное – как в прошлом году, когда было принято решение не впускать россиян", – сказал вице-министр и прибавил, что такие шаги будут зависеть от количества провокаций на границе.