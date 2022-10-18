Во вторник она заявила LRT, что не поддерживает дискуссий о том, что этот шаг будет чисто символическим.
"Мне кажется, что это точно имеет не символичное значение, у нас должен быть институт, который назвал бы Путина преступником, ограничил бы его возможности путешествовать и оставил бы его в истории как лидера, осужденного за осуществленное преступление, агрессию", — сказала Григайте-Даугирде.
По ее словам, этот трибунал будет иметь важное юридическое значение, поскольку в настоящее время Международный уголовный суд и Суд справедливости не могут дать оценку преступлению агрессии, совершенному президентом России Владимиром Путиным и его соратниками, военным руководством РФ.
По словам вице-министра, важно и политическое значение трибунала, поскольку, если он выдаст ордера на арест, это станет "сильным сигналом тем государствам, которые до сих пор поддерживают Путина или воздерживаются от голосования в Генассамблее ООН".
"Каждый раз, пожимая руку Путину, руководители этих стран, вероятно, пожимали бы руку тому, на кого выдан ордер на арест за преступление агрессии", — сказала Григайте-Даугирде.
Она напомнила, что отдельные государства также проводят собственные расследования, и только в Украине инициировано около 40 тысяч расследований военных преступлений, и призвала Генеральную прокуратуру Литвы проводить расследования более активно.
Главы дипломатий стран Балтии в воскресенье призвали Евросоюз и международных партнеров создать Специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии в Украине, что позволило бы привлечь к ответственности российское руководство.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что упомянутый правовой институт могут создать члены ЕС, а позже к нему присоединятся и другие страны мира.
Киев утверждает, что подготовил и передал дипломатам стран-партнеров проект международного соглашения о создании трибунала, который должен быть подписан правительствами, но широкой поддержки идея Украины пока не получила.
С самого начала российского вторжения в Украину Литва призывает международное сообщество создать такой трибунал, который позволил бы судить лидеров России и Беларуси.
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