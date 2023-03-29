Вице-министр: решение о продлении компенсаций цен на электроэнергию будет принято в мае

"В мае мы вернемся к этому вопросу и решим, будут ли компенсации или нет", - сказала в среду радио LRT И. Жилене.

По ее словам, пока рано говорить о том, будет ли нужно с июля смягчать тарифы на электроэнергию для жителей – до тех пор Государственный совет по регулированию энергетики должен рассчитать тариф на общественную поставку на второе полугодие.

"Это одна из составляющих, которая также определяет, следует ли применять компенсацию", - отметила вице-министр.

По словам И. Жилене, согласно действующему законодательству, компенсации будут устанавливаться только в том случае, когда прогнозируемые тарифы на электроэнергию на 40 проц. выше, чем применяемые сейчас.

"Есть такое правило, и если мы будем видеть, что тарифы на второе полугодие действительно растут и цена на бирже выросла, компенсации будут рассмотрены", - сказала она.

При этом вице-министр добавила, что решение о том, применять компенсации или нет, должны будут принять Министерство энергетики и Министерство финансов, а подготовленную ими модель – утвердить Правительство.

ELTA напоминает, что с января по июль для всех бытовых потребителей электроэнергии за счет средств государственного бюджета покрывается до 28,5 центов/кВтч стоимости электроэнергии. Минимальный тариф, который платят жители, составляет 28 центов/кВтч.