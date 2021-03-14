"Не работает система электронного здравоохранения (e.sveikata), где мы могли бы обеспечить регистрацию, у нас нет нормальной информации об одном и том же сообщении, у нас нет нормальной инфраструктуры, готовой к распространению тех или иных средств", - сказала Ж. Симонайтите.
"Во многих случаях даже трудно представить, как государство могло до сих пор не быть готово к операции такого размера и масштаба", - сказала она.
BNS напоминает, что после начала массовой вакцинации планируется, что жители будет регистрироваться через систему электронного здравоохранения (e.sveikata).
Центр регистра сообщил BNS, что "для системы электронного здравоохранения, как и для любой другой ИТ-системы, большое количество обращений в одно и то же время может стать вызовом".
"Однако этим можно управлять, равномерно распределяя поток обращающихся, например, дифференцируя процесс по возрастным группам. Как обычно, мы регулярно общаемся с системным администратором, Министерством здравоохранения, по этому и другим связанным с системой e.sveikata вопросам", - сказал Миндаугас Самкус, представитель Центра регистра.
По словам вице-министра здравоохранения Ж. Симонайтите, сейчас разрабатывается резервная система регистрации, которая будет использоваться в случае возникновения проблем.
Минздрав планирует расширить информационную кампанию для населения, в том числе путем публикации большего количества информации на других языках, таких как русский или польский.
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