Вице-министр ответил на заявления Алиханова: закрытие ЖД-транзита Россия будет использовать для пропаганды

"Конечно, все новости, которые демонстрируют что-то неблагоприятное для России, сразу подхватывают и распространяют. Такая информация в первую очередь благоприятна для наращивания напряжения и изображение Западных стран, как враждебных в отношении жителей России", – сказал Адоменас LRT в субботу.

Так он комментировал заявления губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что LTG Cargo закрывает железнодорожный транзит в Калининградскую область для товаров, попавших под европейские санкции.

"Сейчас мы ждем разъяснений Еврокомиссии о применении санкционного режима в отношении транзита в Калининградскую область", – сказал вице-министр.

Представитель "ЛЖД" Мантас Дубаускас сказал LRT, что компания выполняет санкции, введенные ЕС в отношении России и Беларуси, до середины июня они должны были вступить в силу в полном объеме.

"Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", — сказал Алиханов.

По его словам, Литва ссылается на разъяснения от Еврокомиссии о том, что на товары, запрещенные к ввозу в ЕС из-за санкций, не распространяется исключение о калининградском транзите, пишет Newkaliningrad.ru

"И нас просто поставили сегодня перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По нашим оценкам, мы не завершили пока анализ, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ. Это в том числе стройматериалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства [материалов], готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории. Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов", — пояснил губернатор.

Губернатор также представил документ "ЛЖД", в котором сказано, что ограничения вступают в силу с 24.00 18 июня.