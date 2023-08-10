10 августа 2023 г. 08:58

Вице-министр: осенью в Сейме может быть рассмотрен вопрос о выдаче лицензий на автобусные рейсы в Беларусь

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас сказал, что на осенней сессии парламента может быть рассмотрен вопрос о лицензировании автобусных поездок в Беларусь, поскольку количество поездок граждан Литвы в эту страну остается высоким.

"После того как весной прошлого года появился безвизовый режим (въезда в Беларусь) для жителей Литвы, Польши и Латвии, количество посещений увеличилось, и мы расцениваем это как угрозу для граждан Литвы, потому что каждый из них может стать мишенью силовых структур Беларуси и режима Лукашенко в целом", - телеканалу LRT в среду сказал Адоменас.

По словам вице-министра, информационная кампания, проводимая на границе с Беларусью, не может остановить всех граждан, направляющихся в страну, поэтому необходимы другие меры.

"Выдача лицензий на рейсы была бы следующим шагом. Возможности рассматриваются. Просто это невозможно без изменений в законе, которые произойдут только после того, как Сейм соберется на осеннюю сессию", - сказал он.

По словам Адоменаса, хотя в Литве и есть рекомендация не ездить в Беларусь, о полном закрытии границы пока речи не идет.

"Мы правовое демократическое государство, и свобода передвижения граждан Литвы гарантируется нашими законами. Чтобы говорить о закрытии границы, нам нужен был бы совершенно другой правовой режим", - отметил Адоменас.

В среду Министерство иностранных дел (МИД) дало строгие рекомендации гражданам Литвы воздержаться от поездок в Беларусь.

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