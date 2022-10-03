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После введения ограничений для въезда в Литву граждан Российской Федерации, вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас не исключает обсуждение Литвой и порядка ужесточения въезда на территорию Литвы граждан Беларуси.
Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Сейчас мы придерживаемся соглашения между странами региона, то есть Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, в котором говорится только о гражданах Российской Федерации. Но в случае новых событий, особенно в Беларуси, несомненно, такое развитие могло бы обсуждаться", – сказал в понедельник М.Адоменас журналистам.

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После начала военного вторжения России в Украину и возникшей вследствие этого угрозы для национальной безопасности стран, Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей решили ужесточить контроль за прибытием граждан России.

В соответствии с постановлением Сейма "О введении чрезвычайного положения" и утвержденными правительством критериями, с 19 сентября 2022 г. на территории Литовской Республики на всех пунктах пограничного контроля во время действия чрезвычайного положения ко всем прибывающим гражданам России применяется индивидуальная ужесточенная проверка.

Цель проверки - убедиться, что граждане России соответствуют установленным правительством критериям, не представляют опасности для национальной безопасности Литвы, общественного порядка, внутренней безопасности, общественного здоровья или международных отношений, а также соответствуют Кодексу шенгенских границ.

В соответствии с постановлением правительства через внешнюю шенгенскую границу в Литву пускают только граждан России и членов их семей по особым гуманитарным причинам, членов экипажей, осуществляющих международные перевозки, российских дипломатов, следующих транзитом через Литву, лиц, имеющих разрешение на жительство, выданное государством ЕС, а также долгосрочную национальную визу шенгенских государств или граждан России, имеющих документ упрощенного транзита.

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