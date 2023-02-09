"Мы должны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее и эффективнее отрезать российский режим от главных финансовых потоков. Мы видим, что западные санкции негативно сказываются на доходах бюджета России от экспорта энергетических продуктов. Вместе с международными партнерами мы должны продолжать расширять и ужесточать применяемые санкции, включая потолок цен на российскую нефть и ее продукты, тем самым снижая возможности режима финансировать войну против Украины", - отмечает вице-министр М. Лютвинскас.
В ходе встреч вице-министр также подчеркнул, что ЕС и западные партнеры должны продолжать оказывать Украине финансовую поддержку – как в этому году, так и в более долгосрочной перспективе. Восстановление страны после войны потребует огромных ресурсов и сплоченности партнеров для их мобилизации.
В связи с этим крайне важно обеспечить, чтобы агрессор ответил за свои действия и заплатил за нанесенный Украине ущерб. Для этого необходимо найти законные способы использования замороженных российских активов в целях восстановления.
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