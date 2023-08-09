09 августа 2023 г. 13:59

Вице-министр: МВД видит потребность в унификации ограничений для россиян и белорусов

 
ELTA
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Вице-министр внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев сказал, что МВД видит потребность в унификации ограничений для въезжающих в страну россиян и белорусов. Однако, он отмечает, что и сейчас на границе с Беларусью режим контроля въезжающих ужесточен.

"По сути мы считаем, что это вопрос политического самоопределения. Потребность в унификации (ограничений), видимо, объект политических решений. Мы видим такую потребность", – сказал в среду Дмитриев журналистам после заседания парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

"В рамках компетенции МВД мы реагируем на риски и соответственно осуществляем некоторые меры, сотрудничая со службами. На сегодняшний день режим контроля на границе уже ужесточен – особенно на границе с Беларусью – и гражданам Беларуси уделяется не меньше внимания, чем россиянам", – акцентировал он.

На вопрос, инициировало ли МВД поправки к закону об ограничениях, он ответил, что это будет зависеть от действий правительства.

"Если правительство распорядится, чтобы мы представили такие поправки, мы это сделаем", – сказал он, прибавив,что в прошлый раз закон парламенту представляло не МВД, а МИД.

"Мы завершим дискуссию в министерстве, все обсудим и примем решение", – прибавил вице-министр.

"Тот факт, что в Беларуси находятся наемники армии "Вагнера", которую мы признали террористической организацией, несколько меняет ситуацию и ту картину, которая была прежде", – сказал глава ПКНБО Лауринас Кащюнас.

Он акцентировал, что надо продолжать дискуссию и оценить имеющуюся информацию.

"Я думаю, что в этом месяце будет созревать решение. Потом мы определимся в любом случае – инициатива будет, это точно", – заверил он.

"Мне кажется, решение зреет в парламенте", – заверил Кащюнас.

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