Вице-министр: МВД видит потребность в унификации ограничений для россиян и белорусов

"По сути мы считаем, что это вопрос политического самоопределения. Потребность в унификации (ограничений), видимо, объект политических решений. Мы видим такую потребность", – сказал в среду Дмитриев журналистам после заседания парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

"В рамках компетенции МВД мы реагируем на риски и соответственно осуществляем некоторые меры, сотрудничая со службами. На сегодняшний день режим контроля на границе уже ужесточен – особенно на границе с Беларусью – и гражданам Беларуси уделяется не меньше внимания, чем россиянам", – акцентировал он.

На вопрос, инициировало ли МВД поправки к закону об ограничениях, он ответил, что это будет зависеть от действий правительства.

"Если правительство распорядится, чтобы мы представили такие поправки, мы это сделаем", – сказал он, прибавив,что в прошлый раз закон парламенту представляло не МВД, а МИД.

"Мы завершим дискуссию в министерстве, все обсудим и примем решение", – прибавил вице-министр.