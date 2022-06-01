"Остались плюс-минус около 2,5 тысяч. желающих вернуться самостоятельно, более 50 человек и на данный момент с незавершенными процедурами предоставления убежища, либо проходящие опросы, в судах - дела около 700 человек, так что Служба охраны госграницы Литвы сигнализирует, что придется работать примерно с 2,1 тыс. - 2,2 тыс. человек", — сказал журналистам в среду заминистра перед заседанием правительства.

Он отметил, что для многих мигрантов срок действия 12-месячного ограничения на передвижение истекает в июле-августе, и МВД предложит снять ограничение, хотя это будет решаться в каждом конкретном случае индивидуально.

"Алгоритм построен таким образом, что в любом случае ситуация у каждого человека индивидуальна, если мы хотим и далее оставить этого человека без права на передвижение, это уже будет задержание по Закону о правовом положении иностранцев, основания для этого есть, но оцениваться каждое лицо будет с учетом ситуации", — сказал замминистра.

По его словам, продолжать изоляцию и ограничивать свободу передвижения мигранта либо позволить ему покинуть центр, обустроиться самостоятельно и т. д., "суды будут решать индивидуально".

"Наша философия — дать людям немного больше прав, возможно, разрешить и устроиться на работу, и, я думаю, что с первого сентября будет какая-то часть интегративных предметов, детских садов, школ для детей", — сказал Дмитриев.

Министерство внутренних дел прогнозирует, что после снятия ограничений на передвижение большинство нелегальных мигрантов не останутся в Литве.

Глава МВД Агне Билотайте ранее заявила, что было решено не продолжать ограничивать передвижение мигрантов, потому что Литва не может постоянно держать их под стражей.

В прошлом году в Литву из Беларуси нелегально попали 4,2 тысячи мигрантов.

Некоторые из прибывших согласны добровольно вернуться в страны своего происхождения, а некоторые сбежали из центров.