Однако он отмечает, что увеличение количества людей, пытающихся пересечь границу в последние дни, пока нельзя считать долгосрочной тенденцией.

"Особых тенденций в двухдневной статистике на эту минуту мы не видим, но у нас было несколько совещаний по вопросам, на которые нужно обратить внимание", - сказал BNS во вторник Дмитриев.

В воскресенье пограничники развернули 81 мигранта - максимальное число в этом году. Еще 69 иностранцев были развернуты в понедельник.

"Мигрантов, конечно, останавливает физический барьер, но, зная специфику границы, есть незакрытые участки, где нет для этого благоприятных природных условий, или где на это не хватило времени", — сказал вице-министр.

"Попытки перехода границы есть, эти места известны пограничникам и они реагируют", - добавил он.

По последним данным, на литовско-белорусской границе уже установлено 450 километров ограждения и 350 километров так называемой концертиновой проволоки. В рамках возведении забора было выполнено 90% работ, установка современных систем пограничного мониторинга должна быть завершена до конца года.

В общей сложности граница Литвы с Беларусью имеет протяженность почти 700 километров.

По словам Дмитриева, статистика попыток незаконного пересечения границы завышается за счет нескольких попыток одних и тех же мигрантов попасть в страну.

По его словам, у официальных лиц есть данные о том, что в последнее время мигранты проникают в Беларусь через Россию. Меняются и страны их происхождения — большинство нелегальных мигрантов из таких стран, как Афганистан или Сирия.

Всего с 3 августа прошлого года, когда пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 10,7 тыс. человек. Некоторые иностранцы неоднократно пытались пробраться в нашу страну.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально попали почти 4,2 тысячи мигрантов.

Литва обвиняет Беларусь в организации потока мигрантов и называет это гибридной атакой минского режима.