"Конечно, мы не исключаем такой возможности, ведь это количество выросло с одного, двух, четырех до ста, поэтому ситуация такова, что может быть и 300", – сказал он журналистам в пятницу. За минувшие сутки пограничники задержали 150 незаконных мигрантов – это почти в три раза больше прежних суточные рекордов. Иностранцев сейчас расселяют в палаточном городке в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, а также в Школе пограничников, на заставах.

По словам вице-министра планируются и другие объекты, в которых можно было поселить иностранцев, если поток вырастет.

"Это объекты в отдельных самоуправлениях. Я бы не хотел сейчас называть конкретно, но у нас есть список приоритетов. Смотрим, какой из них наиболее удобен, чтобы инвестиции были минимальными. Это здания Имущественного банка (Turto bankas)", – сказал вице-министр.

Кроме того, сейчас проводятся процедуры закупок модульных домов, которые должны обойтись почти в 150 тыс. евро, в них можно будет поселить около 800 нелегальных мигрантов. По словам вице-министра, пока охраной объектов, где можно расселить мигрантов, будут заниматься сотрудники системы МВД, однако позднее не исключается и возможность нанять частные компании.

По словам вице-министра, также планируется получить и помощь неправительственных организаций (НПО). "НПО достаточно активны, предлагают свою помощь, и мы ею воспользуемся. В любом случае нужны будут и люди, которые будут работать в этих условиях наравне с должностными лицами. Есть и предложение "Красного Креста", и предложение Caritas", – сказал В. Дмитриев.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020-ый год. В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит объявить экстремальную ситуацию.