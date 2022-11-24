Вице-министр ИД в Киеве: Украина своей волей защищаться и твердостью уже доказала, что она – это Европа

"Одна из главных целей визита – выразить твердую поддержку европейскому будущему Украины. Своей волей защищаться и твердостью Украина уже доказала, что она - Европа, что она защитник европейских фундаментальных ценностей от варварской России. Совместными усилиями партнеров восстановление Украины уже началось, и после того, как Украина победит в этой войне, нам всем придется еще больше сосредоточиться и ускорить темпы восстановления европейской Украины", - после встречи с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной сказала Й. Нелюпшене, говорится в сообщении МИД.

По словам МИД, до конца этого года Литва планирует создать в Бородянке мобильный поселок, в котором временно разместятся около 36 семей, потерявших жилье во время войны России против Украины. Литва также планирует внести свой вклад в реконструкцию моста в Киевской области, реновацию детского сада в Ирпене и реконструкцию школы в Бородянке.

"Тысячи детей из Украины были депортированы в Россию, как в самые мрачные годы ГУЛАГа. Международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти дети как можно скорее безопасно вернулись в Украину и росли вместе с отстраиваемой родиной", - сказала Й. Нялюпшене.

Во время своего визита в Украину вице-министр Й. Нелюпшене также приняла участие во встречах с Международным комитетом Красного Креста, представителями других международных организаций и украинской общественности.

В среду вице-министр также встретится с первой леди Украины Еленой Зеленской и студентами университетов, которым она передаст твердую поддержку Литвы Украине и ее народу.