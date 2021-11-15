"Есть соблюдаемый принцип, при котором, если режим А. Лукашенко не изменится, санкции и далее будут расширяться и вводиться постепенно. Конечно, по каждому решению вновь придется договариваться, однако нет сомнений в том, что есть угроза введения более широких, важных санкций, которые бы могли воздействовать и на экономику Беларуси, и на ее доступ к финансовым рынкам, и это является дополнительной мерой давления на белорусский режим", – сказал вице-министр в понедельник в интервью радиостанции LRT.
В понедельник министры иностранных дел Евросоюза будут решать вопрос новых санкций сообщества против Беларуси в ответ на подстрекательство миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией.
Министры должны утвердить санкции в отношении авиаперевозчиков, турагентств, должностных лиц, связанных с доставкой мигрантов в Беларусь, заявил накануне заседания главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель.
А. Пранцкявичюс подчеркнул, что в целом в первичном списке, который в понедельник обсудят министры, находятся "около 30 субъектов", а санкции вступят в силу в течение недели.
Вице-министр также подчеркнул, что решения иракских и турецких авиалиний отменить рейсы в Минск или перестать продавить билеты в Минск для иракцев, йеменцев важны, и одновременно являются доказательством того, что "санкции начинают действовать, и авиакомпании меняют свое поведение, опасаясь последствий".
Напряжение по причине нелегальной миграции, с которой сталкиваются граничащие с Беларусью страны, вновь обострилось на минувшей неделе, когда на границе с Польшей скопились несколько тысяч мигрантов, а часть их попыталась прорваться через границу.
Опасаясь подобного сценария, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов на территории страны.
В Литву в этом незаконно попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.
Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.
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