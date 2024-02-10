Вице-министр ИД: поддержка Украины – важнейший приоритет председательства Литвы в Совете Европы

"Главный приоритет нашего председательства, который мы назвали, когда начали готовиться к председательству – это всемерная помощь Украине, борющейся с агрессией России. Особое внимание мы будем уделять благополучию детей как в Украине, так и в странах-убежищах, а также возвращению похищенных Россией украинских детей. Мы также будем последовательно добиваться ответственности исключенной из организации России за агрессивную войну против Украины и обеспечения возмещения всего ущерба", - подчеркнул Э. Мейлунас.
Как указывается в сообщении, вице-министр поблагодарил представителей литовских учреждений в Совете Европы за их деятельность и видимую роль Литвы в реализации и распространении основных ценностей Совета Европы – уважения к правам человека, демократии и верховенству закона. Он призвал представителей институций активно участвовать как в подготовке, так и в председательстве Литвы. В период председательства министр иностранных дел Литовской Республики будет исполнять обязанности председателя Комитета министров Совета Европы, координировать деятельность в рамках председательства, а каждое соответствующее литовское учреждение возьмет на себя руководство в конкретной области деятельности Совета Европы.
Представители литовских учреждений уже 30 лет участвуют в деятельности более шестидесяти различных комитетов, комиссий и рабочих групп Совета Европы.
Председательство продлится 6 месяцев: с 17 мая по 13 ноября 2024 года. Различные мероприятия и культурные программы председательства Литвы пройдут в Страсбурге, где находится Совет Европы, и в Вильнюсе. Это второе председательство Литвы в Комитете министров Совета Европы, первое состоялось в 2001-2002 годах, напоминает МИД.