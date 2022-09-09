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Решение Балтийских стран и Польши закрыть с 19 сентября въезд гражданам России с шенгенскими визами не является созданием какой-то новой правовой практики, сказал вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас. По его словам, это просто ужесточение кодекса границ Шенгена.
Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Очень важно подчеркнуть, что этим решением не создается какая-то новая практика и не вводится какой-то правовой режим. Происходящее – это просто ужесточение применения кодекса границ Шенгена", – сказал в четверг М. Адоменас на пресс-конференции в МИД.

По словам вице-министра, просто появится обязанность представить очень ясные доказательства, что люди, пытающиеся пересечь внешнюю границу Европейского Союза, соответствуют всем требованиям кодекса Шенгенских границ, в числе которых есть и требование не представлять угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, политике и международным отношениям.

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"Опять-таки это основание для индивидуального принятия решения не впускать. Иначе говоря, эти государства не вводят никакого правового новшества и опираются на правила, которые действуют уже сейчас. Просто решают применять их серьезно, тщательно и последовательно", – подчеркнул М. Адоменас.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, страны Балтии и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан России с шенгенскими визами.

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