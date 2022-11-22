Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем в июне этого года в Вильнюсе опубликовали коммюнике, в котором договорились об увеличении численности вооруженных сил Германии в Литве. Этой осенью было принято решение о создании совместной литовско-немецкой рабочей группы, которая реализовывала бы это соглашение между лидерами стран.

Вице-министр обороны Вилюс Семешка, принимавший участие в заседании рабочей группы в Берлине, сказал, что встреча прошла продуктивно.

"Целью этой рабочей группы является укрепление военного потенциала Литвы и восточного фланга НАТО. Мы стремимся разместить в Литве больше боеспособных немецких солдат с самым современным вооружением и техникой. Для этого нам необходимо согласовать план действий, мы проектируем и построим недостающую инфраструктуру в Литве. Нам еще многое предстоит сделать, но главное, что Германия не отказывается от своих обязательств перед Литвой и инвестирует в военную инфраструктуру в Рукле", - в сообщении приводятся слова вице-министра В. Семешки.

Согласно текущему плану, к 2026 году Литва создаст необходимую военную инфраструктуру и будет полностью готова к приему единицы размером с бригаду.