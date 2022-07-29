И все же он не исключил, что потоки газа из разных стран могут смешаться в Инчукалнском подземном хранилище газа в Латвии, где Литва также хранит газ на зиму.

"Дело не в том, какого происхождения молекулы, а в том, куда идут финансовые потоки. В Инчукалнском хранилище есть и норвежский газ, и другой, поэтому понятно, что он смешивается. Но финансовые потоки идут отнюдь не из Литвы (в Россию — BNS)", — сказал BNS в пятницу Зананавичюс.

По его словам, литовские компании покупают газ только у поставщиков газа в стране, которые получают его через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).

"Литовские компании покупают газ только у литовских поставщиков. Насколько нам известно, договоров с латвийскими компаниями нет. В данном случае, поскольку литовские поставщики газа покупают газ только у терминала и уж точно не у России, такой угрозы нет", — сказал вице-министр энергетики.

В конце июня Литва законодательно запретила импорт в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Импорт российского газа в Литву остановлен с апреля.

Между тем парламент Латвии в начале этого месяца после последнего чтения принял поправки к Закону об энергетике, запрещающие импорт природного газа из России с 1 января 2023 года.

По словам Зананавичюса, Литве было известно о намерениях Латвии закупить в этом году российский природный газ.

"Мы знали, что они будут покупать, мы знали, что был ремонт трубопровода. Здесь никакого сюрприза для нас нет. Я знаю, что есть закон, запрещающий латышам покупать газ с 1 января, и в связи с этим, конечно же, Латвия будет решать вопрос, где взять этот газ", - сказал вице-министр энергетики.

На вопрос, как он расценивает решение Латвии покупать газ у России с ценностной точки, Зананавичюс ответил, что не может комментировать решения другой страны.

"В европейских институциях, в дискуссиях в Международном энергетическом агентстве все согласны с тем, что лучше подготовиться к зиме и благополучно пережить зиму, не вызывая серьезных социально-экономических последствий, и продолжать осуществлять диверсификационные действия", - сказал он.

В четверг Латвийское общественное телевидение сообщило, что латвийская газовая компания Latvijas gaze возобновила закупку природного газа в России. Глава компании Айгарс Калвитис заявил, что Latvijas gaze платит за газ в евро, а не в рублях.