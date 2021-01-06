После этой встречи, на которой присутствовали премьер-министр Ингрида Шимоните и глава Минздрава Арунас Дулькис, состоялась пресс-конференция. На пресс-конференции присутствовали Крепшта, профессор Миндаугас Станкунас, профессор Эдита Сужеделене и профессор Кястутис Петриконис.

"Что касается развития пандемии, то можно констатировать, что из-за праздничного периода появилась, так сказать дополнительная шумиха, связанная с данными. Поэтому пока нельзя сказать, что ситуация улучшается.

Но мы видим дополнительные обнадеживающие вести, есть вероятность, что пик пандемии уже пройден. Вне всякого сомнения, это надо будет подтвердить на прошлой неделе, когда будут данные за прошлую неделю, когда у нас будет обычный объем тестов, поскольку в праздники тестов делали меньше. Но мы все еще находимся в неважной ситуации <...> и размышления о послаблениях ограничений говорить пока рано", – сказал Крепшта.

Он заметил журналистам, что на встрече с президентом обсудили 4 вопроса. Во-первых, течение пандемии, во-вторых, – рекомендации, по повышению качества тестирования и работы лабораторий. В-третьих, оценили уже введенные рекомендации. Также обсудили будущее совета экспертов.

По словам Крепшты, собранная Науседой команда экспертов в будущем изменит характер работы и от оперативных действий перейдет к вопросам научного толка. Также она будет помогать президенту готовиться к конференциям по вопросам управления пандемией.