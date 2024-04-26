Весной Сейм может одобрить повышение налога на прибыль в оборонных целях

"Не зря в Сейме говорят, что если принимаются решения по налогам, то это должно быть сделано в первый или второй год срока полномочий. Но, виден общий консенсус парламентских партий в сфере обороны и заметно, что практически все политические партии говорят об изменениях налога на прибыль", - в пятницу Žinių radijas сказала А. Ширинскене.

"Можно ожидать хотя бы минимального изменения ставок", - утверждает она.

Однако, по ее словам, хотя между партиями и есть договоренность относительно повышения самого налога, до сих пор нет договоренности о том, на сколько процентных пунктов его следует повысить и к какому бизнесу это применить.